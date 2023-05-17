Джеймс Ганн уже начал заниматься выбором будущих исполнителей ролей в своем следующем проекте.
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Совсем недавно долгожданный триквел "Стражей галактики" наконец-то пустили в прокат, а это значит, что уже официально Джеймс Ганн никак не связан с Marvel Studios. Именно поэтому теперь он погружен в формирование актерского состава грядущего блокбастера по вселенной DC "Супермен: Наследие". Это и стало причиной появления в интернете многочисленных слухов и противоречий, касающихся ролей и их исполнителей. Особенно заметными является разговоры вокруг главного злодея предстоящего проекта - Лекса Лютора.
Недавно появилась информация, что Джеймс Ганн обсуждал эту роль с двумя актерами, которые уже работали с ним над созданием "Стражей галактики". Тогда же кто-то выдвинул версию о том, что заполучить роль культового антагониста может Николас Холт. Но на данный момент инсайдеры говорят, что режиссер начал больше присматриваться и к темнокожим актерам.
Примечательно, что это касается именно роли злодея Лекса Лютора, который в комиксах был непримиримым соперником Супермена. Но нельзя точно сказать, будет ли Лекс Лютор в киноленте Ганна, или злодеем будет кто-то другой. Стоит отметить, что в экранизациях комиксов DC, за создание которых отвечал Зак Снайдер, исполнял роль Лютора небезызвестный Джесси Айзенберг.
Уже стало известно, какие актеры пробуются роли для очередного проекта про Супермена. Среди них новым криптонцем может стать Дэвид Коренсвет, а также Эндрю Ричардсон, а предстать в образе его возлюбленной на экране есть возможность у Самары Уивинг и Эммы Маккей.