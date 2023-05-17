Этого не исключает режиссер проекта Джеймс Ганн.

Джеймс Ганн уже начал заниматься выбором будущих исполнителей ролей в своем следующем проекте.

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Совсем недавно долгожданный триквел "Стражей галактики" наконец-то пустили в прокат, а это значит, что уже официально Джеймс Ганн никак не связан с Marvel Studios. Именно поэтому теперь он погружен в формирование актерского состава грядущего блокбастера по вселенной DC "Супермен: Наследие". Это и стало причиной появления в интернете многочисленных слухов и противоречий, касающихся ролей и их исполнителей. Особенно заметными является разговоры вокруг главного злодея предстоящего проекта - Лекса Лютора.

Недавно появилась информация, что Джеймс Ганн обсуждал эту роль с двумя актерами, которые уже работали с ним над созданием "Стражей галактики". Тогда же кто-то выдвинул версию о том, что заполучить роль культового антагониста может Николас Холт. Но на данный момент инсайдеры говорят, что режиссер начал больше присматриваться и к темнокожим актерам.

Примечательно, что это касается именно роли злодея Лекса Лютора, который в комиксах был непримиримым соперником Супермена. Но нельзя точно сказать, будет ли Лекс Лютор в киноленте Ганна, или злодеем будет кто-то другой. Стоит отметить, что в экранизациях комиксов DC, за создание которых отвечал Зак Снайдер, исполнял роль Лютора небезызвестный Джесси Айзенберг.

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Уже стало известно, какие актеры пробуются роли для очередного проекта про Супермена. Среди них новым криптонцем может стать Дэвид Коренсвет, а также Эндрю Ричардсон, а предстать в образе его возлюбленной на экране есть возможность у Самары Уивинг и Эммы Маккей.