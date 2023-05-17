Microsoft, к примеру, разработала специальный адаптивный пульт для Xbox с крупными кнопками и особым дизайном. А вот компания Google пошла еще дальше – специалисты компании работают над тем, чтобы полностью исключить контроллеры – действовать в видеоигре можно мимикой. Разработка получила название Project Gameface – механизмом управления служит лицо игрока.
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Игровая мышь, которая отслеживает движения головы, создана уже давно, но подобные решения фокусируются в основном не на мимике, а на отслеживании моргания и отчетливых движениях головы. Специалисты Google стали активно усовершенствовать эту технологию после происшествия со стримером Лэнсом Карром – он использовал специальное оборудование, так как страдает мышечной дистрофией, а некоторое время назад оно сгорело при пожаре. Решив помочь Карру с новым контроллером управления, инженеры решили заодно создать усовершенствованное устройство.
«Мышь» GameFace не управляется пальцами, а считывает команды через изображение лица на веб-камере. Она видит 468 точек на лице человека, поэтому тонко распознает мимику, а не только четкие повороты головы. Может настраивать управление под мимику конкретного человека, даже если у него затруднено управление лицевыми мышцами. Выражение лица преобразуется в команды – например, клик мышью.
Пока разработка не готова к запуску. Однако Project Gameface – программное обеспечение с открытым кодом, на GitHub можно взять исходники и изучить технологию или усовершенствовать ее. Разработка очень важна для людей с ограниченными возможностями, но может быть интересной альтернативой для всех в дополнение к обычным методам управления игрой.