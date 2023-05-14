Проект получил название "Дубайские рифы".

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

Частная компания заявила о постройке в Дубае демонстрационного проекта морского поселения, расположенного прямо на воде. Его площадь составит практически двести квадратных километров. Проект является искусственной рифовой зоной и своеобразным «заповедником», где будут находиться образцы кораллов и других организмов. Зона – часть системы «Дубайские рифы», которая направлена на изучение, оберегание и исследование морских организмов. В зоне поселения будет расположено даже несколько зданий.

реклама

Самая главная задача проекта – поддержка функционирования нового института исследования использования океана. В иные задачи проекта входят демонстрация города, полностью живущего по принципу “zero waste” – «нулевого уровня выброса», то есть абсолютной экологичности. Правительство Дубая так же хочет попробовать восстановить естественную среду береговой зоны или хотя бы приблизиться к этому – нефтяная промышленность очень сильно повредила экосферу.

Проект действительно имеет сильно выраженную экологическую направленность – в зоне поселения будет создана система очищения воздуха от лишнего углерода. Планируется установить генераторы электроэнергии, которые будут получать ее из волн моря. Под водой откроются фермы, которые обеспечат население питанием.

Проект даст рабочие места тридцати тысячам человек – ученым института, фермерам, специалистам по электрике. После завершения проекта город на воде станет туристическим объектом.

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде



