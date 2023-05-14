Частная компания заявила о постройке в Дубае демонстрационного проекта морского поселения, расположенного прямо на воде. Его площадь составит практически двести квадратных километров. Проект является искусственной рифовой зоной и своеобразным «заповедником», где будут находиться образцы кораллов и других организмов. Зона – часть системы «Дубайские рифы», которая направлена на изучение, оберегание и исследование морских организмов. В зоне поселения будет расположено даже несколько зданий.
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Самая главная задача проекта – поддержка функционирования нового института исследования использования океана. В иные задачи проекта входят демонстрация города, полностью живущего по принципу “zero waste” – «нулевого уровня выброса», то есть абсолютной экологичности. Правительство Дубая так же хочет попробовать восстановить естественную среду береговой зоны или хотя бы приблизиться к этому – нефтяная промышленность очень сильно повредила экосферу.
Проект действительно имеет сильно выраженную экологическую направленность – в зоне поселения будет создана система очищения воздуха от лишнего углерода. Планируется установить генераторы электроэнергии, которые будут получать ее из волн моря. Под водой откроются фермы, которые обеспечат население питанием.
Проект даст рабочие места тридцати тысячам человек – ученым института, фермерам, специалистам по электрике. После завершения проекта город на воде станет туристическим объектом.