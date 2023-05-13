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В России значительно выросла доля произведенных в стране мед препаратов
Доля российских медицинских препаратов в РФ значительно выросла
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В 2019 году начал свою работу национальный проект «Здравоохранение», перед которым стояла не одна задача: повысить качество оказываемых государственных медицинских услуг, снизить смертность, обеспечить больницы и поликлиники необходимым оборудованием и так далее. Проект по изначальной задумке должен длиться пять лет, как и остальные национальные проекты Российской Федерации. В текущем 2023 году на проект выделили свыше трехсот миллиардов рублей, и еще более триллиона – на развитие государственной программы «Развитие здравоохранения». Немалая часть бюджета уходит и на поддержание деятельности непосредственно Министерства здравоохранения Российской Федерации, в систему которого входят не только медицинские учреждения различных типов – от   фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях до крупных региональных центров медицины – Минздрав занимается и образовательной деятельностью, имя под своим крылом медицинские университеты. В 2022 году стало очевидно, что министерство должно обратить особое внимание на повышение рыночно-производственной автономии и начать выпускать лекарства и прочий медицинский инвентарь отечественного производства – в сфере здравоохранения импортозамещение как никогда важно.

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Некоторые информационные агентства сообщают о том, что доля российских препаратов на рынке РФ выросла на 29% за прошедший 2022 год – с 64% до 93%. Основные фармацевтические базы государства работают в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Уфе, Курске и Жигулевске. Тем не менее, в России плохо развито производство иных медицинских приспособлений – 85% из представленных на рынке товаров импортировано из других государств. До начала активного введения санкционных ограничений против Российской Федерации чаще всего медицинские изделия заказывались у Соединенных Штатов и стран Европы, теперь же происходит плавный переход на работу с иными поставщиками.

Судя по всему, прогнозы развития медицинских технологий России только положительные. Инвесторы активно вовлечены в сферу – экспертами и журналистами отмечаются недавно прошедшие крупные сделки, составляющие миллиарды рублей. Чаще всего поддержку от частных лиц и предприятий получают компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения, медицинским страхованием, созданием технологий. Отмечается, что большую часть рынка технологий по защите человеческого здоровья занимают устройства лабораторной диагностики. Большинство новых бизнес-проектов начинают свою деятельность именно в этой области.

Отдельно стоит упомянуть стремительное развитие диагностики в сфере генетики. В последнее время анализ генов стал популярнее – это направление позволяет специалистам не только определить родственную принадлежность, но и определить, какие болезни могут передаться ребенку, что поможет при планировании беременности и лечении некоторых заболеваний. Особенно в России развито изучение стволовых клеток.

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С учетом роста государственной поддержки в области импортозамещения, приоритета здравоохранения в федеральном бюджете, заинтересованности частных инвесторов и квалифицированности профильных специалистов можно смело верить в расширение российского рынка медицинских препаратов и иных изделий.

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