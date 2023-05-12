Поголовную обязательную идентификацию в соц сетях планируют ввести уже в этом году.

Вьетнамские СМИ и информационные издания сообщают, что, по заявлению государственного источника, в стране планируется обязательная идентификация личности при регистрации в соцсетях.

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Министр информации и коммуникации Вьетнама на одном из недавно прошедших собраний государственных чиновников объявил о введении правил пользования социальными сетями. Закон должен вступить в силу к концу текущего года. Он коснется прежде всего западных социальных сетей: YouTube, TikTok, и социальные сети, запрещенные в Российской Федерации. Если пользователь не пройдет государственную идентификацию, его онлайн-аккаунт отправится под блокировку. Заместитель министра информации и коммуникации объяснил введение неоднозначных правил тем, что необходимо предупреждать правонарушения и преступления, которые могут произойти в социальных сетях.

Вьетнам не в первый раз вводит ограничения на пользование соцсетями: ранее говорилось о том, что государственные представители проверят TikTok на наличие некоего запрещенного контента. Чиновники приступят к делу, начиная с 15 мая. Несколькими неделями ранее государство неодобрительно отозвалось о данной социальной сети и выдвинуло к ней ряд претензий и требований (некоторые – идеологического характера). TikTok не отреагировал на заявления вьетнамского правительства.

Стоит заметить, что практически половина всего населения Вьетнама использует TikTok – это около пятидесяти миллионов человек.

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