Производством будут заниматься fDiz и Студия 2К. Называться кинокартина будет «Егор Летов. Мы уйдем из зоопарка». В нем заложена отсылка к одной из известнейших песен группы.
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Создатели фильма заявили, что будут максимально четко следовать реальным фактам из биографии музыканта и их цель – максимально точно, в мельчайших деталях, воспроизвести дух времени. Фильм будет рассказывать о жизни Егора Летова в период с 82 по 91 годы, освещая ключевые моменты его творчества и биографии.
Зрители смогут понаблюдать за его жизнью в Подмосковье, в поселке Красково. Увидят как он вышел на сцену в первый раз, организовывал первые концерты. Стороной не обойдут и темные, трагические страницы биографии: преследования по политическим причинам, принудительное лечение, гибель своей коллеги Янки Дягилевой.
В фильме планируют не отступать от реально известных фактов, рассказывая на экране настоящую историю неординарных музыкантов, в достоверных, правдивых декорациях. Кроме того, создатели позаботятся о правдивой передаче действительности позднего СССР.
В этом им помогали журналисты, проводившие настоящее расследование: консультировались с экспертами, опрашивали множество людей, лично знавших Летова и бывших свидетелями событий, описываемых в фильме. Кроме того, в ленте будут использоваться реальные кадры их архивов, что еще больше погрузит зрителя в эпоху. Режиссером будет Николай Котанов, работавший над фильмом ужасов «Дьявол» и короткометражкой о диком Западе «Ковбойские истории».
Авторы ведут сбор средств на платформе Boomstarter.ru, их начальная цель – собрать деньги на первые десять минут картины. Также уже можно приобрести билеты на премьеру готовящегося фильма.