Причем не всех, а только определенные виды.

Сотрудники Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук совместно со специалистами-орнитологами томского аэропорта создали систему акустического отпугивания птиц, работающую в автоматическом режиме. В разработке используются технологии искусственного интеллекта – именно он определяет, к каким птицам нужно применить систему. Исследование поддержал Российский научный фонд.

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Основной принцип, которому следовали ученые – не все, а только определенные виды птиц сталкиваются с самолетами. Соответственно, разумнее сосредоточиться именно на них. В сибирских условиях чаще всего встречаются вороны и сороки разных видов.

Главный научный сотрудник вышеуказанного отделения РАН объяснил, что если отпугиватели на акустике издают общий для всех видов звук, последствия могут быть неприятными. Более того, птицы порой не воспринимают шум как нечто опасное, просто потому что привыкли к нему.

Новая разработка ведет постоянное видеонаблюдение за воздушной территорией аэропорта и основываясь на внешнем облике птиц определяет, нужно ли включить или выключить шумовое воздействие. Искусственный интеллект проходил машинное обучение классическим образом – на тысячах изображений определяемого объекта. Обучение постоянно продолжается. Разработкой интересуются и другие аэропорты страны. Окончательное усовершенствование системы завершится в конце лета – начале осени текущего года.

Столкновения с птицами – одна из насущных ежедневных проблем авиационной деятельности, которая приводит не только к гибели животных, но и к возможному нарушению безопасности перелета. Чаще всего подобное происходит летом, зимой – меньше.

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