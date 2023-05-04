В магазине можно приобрести мерч компании.

Сегодня произошло мероприятие по открытию единственного московского магазина VK. Мероприятие состоялось в знаменитом ЦДМ на Лубянке. Стоит заметить, что в России точка не первая – в прошлом году на родине «Вконтакте», в Санкт-Петербурге, VK Store уже открылся.

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В VK Store есть возможность рассмотреть, изучить и купить для себя различную продукцию, связанную с основным проектом корпорации – соцсетью «Вконтакте» - от смарт-колонок до предметов одежды, аксессуаров в разных вариациях и сувениров. Точка устроена таким образом, что ее главной целью является не только продажа, но и приятное времяпрепровождение в пространстве, представляющем компанию. Можно даже увидеть любимых героев из стикеров в виде игрушек.

Официальные представители VK сообщают, что один из принципов платформы – креативность и открытость, и в оффлайн-точке пользователи могут совершать то, что ежедневно совершается в интернете – побывать в пространстве соцсети и пообщаться. В магазине есть зоны для снятия фотографий, зоны с интерактивным модулем. Их можно использовать для создания собственного медиаконтента. По словам корпорации, в точке будут проходить встречи с известными авторами.

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