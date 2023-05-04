Национальная технологическая инициатива (НТИ) заявила о том, что российским ученым удалось создать искусственный интеллект, выявляющий скопления мусора и различного рода загрязнений. Программа получает данные от дронов, которые на данный момент способны ориентироваться в районе пляжей. После получения информации нейросеть обрабатывает ее, определяет степень проблемы и дает специалисту сведения о том, как можно исправить ситуацию.
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Беспилотник может оценивать загрязненность пляжей, количество отходов, состав мусора. Специалист видит уже обработанную информацию и может сразу узнать, сколько времени нужно будет потратить на уборку, сколько человек потребуется для выполнения плана и сколько мешков для мусора будет необходимо взять. Само собой, оператор увидит и количественные данные, показывающие объем и массу загрязнений. На тестовых испытаниях, проводимых в Кроноцком заповеднике (Камчатский край), система показала себя достойно и высокоэффективно.
Искусственный интеллект и технологии беспилотного управления в сочетании могут сильно помочь в исправлении проблемы загрязнения прибрежных территорий России, которые впечатляют своими размерами. Ежегодно береговые территории загрязняются тоннами мусора различного характера – как бытового, так и промышленного рода.