Теперь ИИ по данным от дронов смотрит за чистотой и порядком.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) заявила о том, что российским ученым удалось создать искусственный интеллект, выявляющий скопления мусора и различного рода загрязнений. Программа получает данные от дронов, которые на данный момент способны ориентироваться в районе пляжей. После получения информации нейросеть обрабатывает ее, определяет степень проблемы и дает специалисту сведения о том, как можно исправить ситуацию.

реклама

Беспилотник может оценивать загрязненность пляжей, количество отходов, состав мусора. Специалист видит уже обработанную информацию и может сразу узнать, сколько времени нужно будет потратить на уборку, сколько человек потребуется для выполнения плана и сколько мешков для мусора будет необходимо взять. Само собой, оператор увидит и количественные данные, показывающие объем и массу загрязнений. На тестовых испытаниях, проводимых в Кроноцком заповеднике (Камчатский край), система показала себя достойно и высокоэффективно.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Искусственный интеллект и технологии беспилотного управления в сочетании могут сильно помочь в исправлении проблемы загрязнения прибрежных территорий России, которые впечатляют своими размерами. Ежегодно береговые территории загрязняются тоннами мусора различного характера – как бытового, так и промышленного рода.