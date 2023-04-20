Релиз проекта от студии уже не за горами.

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Honkai: Star Rail - это новая игра-платформер, разработанная компанией miHoYo, создателями уже популярных игр, таких как Honkai Impact и Genshin Impact. В Honkai: Star Rail игроки смогут путешествовать по космическому миру и бороться с легионами существ, которые угрожают коалиции звездных систем.

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Главным героем игры является девушка по имени Kiana, которая отправляется в путешествие по волшебному миру, чтобы спасти своего друга. Она будет встречать различных союзников на своем пути, которые присоединятся к ее команде и помогут ей в борьбе против врагов.

Игроки займут место капитана звездолета, который сможет командовать различными членами экипажа, обладающими уникальными способностями. Honkai: Star Rail предлагает игрокам захватывающие миссии и загадочные подземелья, в которых вы сможете получить новую технологию и обновить свое оружие.

В Honkai: Star Rail предусмотрена возможность соревноваться с другими игроками в режиме PVP, а также обмениваться ресурсами с союзниками, чтобы сделать свою команду еще сильнее максимально быстро.

Honkai: Star Rail обещает стать еще одной захватывающей игрой от miHoYo, которая привнесет свежие идеи и возможности в игровой мир серии Honkai Impact.

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По предварительной информации загрузить полный клиент авторы нам позволят за три дня до официального открытия серверов, а именно 23 апреля 2023 года. Ждем.