Представьте: мобильный заряжается во время хотьбы.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Петербуржские средства массовой информации заявили, что ученой молодежи из Санкт-Петербурга удалось создать инновационную одежду под названием Cyber Vestis. Главное преимущество одежды - умение вырабатывать энергию во время носки.

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Один из разработчиков материала, Иванов Александр, сообщил журналистам, что подобную одежду планируется запустить на широкое производство. Принцип работы материала заключается в создании энергии благодаря человеческим движениям. Другой важный момент – разница температуры внешней окружающей среды и человеческого тела. Влияние на температуру так же может означать появление климат-контроля ткани. По словам Иванова, разработку ожидают тщательные тестирования.

Проект является одним из первых в своей стезе в российском научном пространстве. Чтобы создать его, потребовались знания электрики – были применены различные генераторы, аккумуляторы и прочие элементы электрических сетей, адаптированные под повседневную носку.

Инновационную одежду могут носить не только обычные люди – вполне вероятно, что ее будут использовать на предприятиях, в космосе, в шахтах, при работе с радиацией, огнем и при прочих неприятных и экстремальных условиях.

Увидеть одежду можно будет на фестивале "От Винта!". Он пройдет на российском юге – в Сочи. Дата мероприятия – конец апреля, с 26 по 29 число.

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