Недавно в социальной сети Reddit были замечены публикации от молодой девятнадцатилетней девушки Клаудии. Девушка поделилась с подписчиками изображениями со своей внешностью и написала, что жаждет оценки со стороны аудитории. Она же и объявила о том, что она готова отправить более открытые и развязные фотографии – но, само собой, за определенную плату.
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Американским журналистам удалось провести расследование и разоблачить настоящих авторов публикаций. Ими оказались два студента, которые изучали информационные технологии в университете. Им же и пришла в голову идея создать модель девушки с помощью программы Stable Diffusion, которая опирается на буквенное описание требуемого изображения. Изначально намерения студентов, по их словам, были несерьезными – они лишь решили попробовать заняться подобным после того, как прочитали похожие истории на все том же Reddit.
Схема обмана была впечатляющей и, видимо, заранее продуманной – студенты сперва раскрывали образ Клаудии только словами, придумав для нее несколько сексуальных фетишей, о которых она якобы рассказывала аудитории. Только по истечению времени они поделились первыми фотографиями. Таким образом, судя по всему, они создавали образ реальной девушки и завоевывали доверие подписчиков.
По словам студентов, им удалось заработать около сотни долларов на тех, кто доверился им и захотел увидеть больше, чем было размещено в открытом доступе. Однако обманный алгоритм быстро раскрыли, и поток желающих упал так же быстро, как и появился. Схему определил один из пользователей Reddit, который часто работал с той же нейросетью и узнал изображения, которые она создавала. История быстро закончилась – практически все снимки нереальной Клаудии были удалены с просторов социальной сети.