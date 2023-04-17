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5G начал работу на нескольких станциях БКЛ в Москве
Московский метрополитен недавно запустил первую пилотную сотовую b2b-сеть 5G
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Заместитель мэра по вопросам транспорта города Москвы Ликсутов заявил, что на недавно построенном участке одной из веток мосметро – Большой кольцевой. На текущий момент сетью пользуется трудовой состав метрополитена. Поймать ее можно на нескольких остановочных пунктах: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Электрозаводская» и «Нижегородская». В последующем времени связь может распространиться не только на смартфоны сотрудников, но и на устройства пассажиров. Уточняется, что всего на ветке было обслужено около 30 млн человек, если учитывать время, прошедшее с полного запуска БКЛ.

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Качество сети гораздо лучше, чем при запусках сетей сотовой связи прошлых поколений, отмечается Ликсутовым. Появление качественной, устойчивой и технически надежной связи может оказать серьезное влияние на систему работы метрополитена и внутриканальную связь между сотрудниками, так как скорость подобных соединений куда выше устаревшей проводной связи. Из других возможных преимуществ и достоинств нововведений можно отметить улучшение обучение сотрудников метро (в особенности диспетчеров, дежурных по станции и машинистов), развитие тестировочных мероприятий, рост качества системы распознавания лиц и идентификации под названием «Сфера», которая позволяет находить детей, пожилых, инвалидов и скрывающихся преступников. Система показывает хорошие результаты – было найдено свыше семи тысяч человек.

Государственными органами отмечается, что одним из приоритетов мэра Москвы является обеспечение метрополитена удобными и безопасными сервисами, которые смогут вывести метро на новый уровень комфорта и безопасности жизнедеятельности. Станции Большой кольцевой линии оснащены турникетами современного образца, в которых есть функция прохода с помощью биометрии. Ожидается подключение Системы быстрых платежей.

Стоит заметить, что система связи в метро российской столицы действительно стремительно движется к новому: на фиолетовой ветке проходят испытания защищенной сети нового образца, которая обеспечит лучшее соединение сотрудников метро между собой и между пассажирами. Впоследствии технологии беспроводной связи могут стать основой для автопилотирования составов. Таким образом, технологии могут выйти за рамки метро и применяться даже на железнодорожных путях.

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