Новые технологии и стильный дизайн седана от Hyundai, как эволюция Chery.

Это эволюция известного ранее седана компании Chery, получившего в новой вариации, иной уникальный дизайн и новые технологии. Автомобиль имеет габариты 4644 х 1814 х 1493 мм и два полуторалитровых мотора - атмосферный на 113 лс и турбированный на 147.

реклама

Одной из главных особенностей нового автомобиля стала система безопасности, которая использует камеры и датчики для обнаружения препятствий и предотвращения столкновений. В седане сразу шесть подушек безопасности. Кроме того, Elantra Omoda S5 оснащен системой контроля мертвых зон, что помогает водителю безопасно совершать маневры.Внутри салона установлены новые мультимедийные системы, позволяющие водителю и пассажирам наслаждаться музыкой и использовать различные функционал без отвлечения от дороги.

Среди других новых функций можно отметить систему беспроводной зарядки мобильных устройств и обновленную систему навигации.Elantra Omoda S5 получил новый дизайнАвтомобиль имеет длинную и низкую форму, а также спортивный стиль, который подчеркивается широкими колесными арками и динамичными линиями кузова.Вообще Hyundai Elantra Omoda S5 получил целый ряд улучшений внешнего вида, включая новые передние и задние фары, а также рестайлинговые элементы кузова, подчеркивающие его спортивный дизайн.Двигатель нового автомобиля оборудован системой мгновенной подачи топлива, что обеспечивает более эффективное сгорание и экономию.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Автомобиль также оснащен новой системой подвески, что обеспечивает более комфортную езду на неровных дорогах.Новый седан Hyundai Elantra Omoda S5 предлагает высокую производительность и эффективность, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный и стильный автомобиль со средним бюджетом.