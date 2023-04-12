и даже совершения преступлений, возможно и дискредитации, хотя стоп...

Искусственный интеллект, например GPT, массово распространился на просторах Интернета, что привело власти США к необходимости реагирова. Они приняли решение о возможном ограничении работы с чатом, дабы уменьшить риск преступлений и распространений неправдивой информации. На данный момент чат с ИИ является распространенным во многих странах не только СНГ, но и других континентов. Возмущение властей довольно просто понять, ведь «накопать» информацию стало ещё проще. Сейчас в администрации президента США ведутся дискуссии про то, чтобы ограничить работу системы, которая полностью основана на искусственном интеллекте.

реклама

Из основных «ограничений», на данный момент, которые приняло Министерство торговли США и председатели администрации, можно отметить следующие:

Компания OpenAl предоставила 14 марта модель с ИИ, которая стала «последней вехой в своих усилиях по расширению масштабов глубокого обучения». На данный момент они смогли создать простейшую игру, а также превратила обычные 100 долларов в более чем 25 тысяч.

Администрация приняла решение об остановке работы чата всего на полгода. Однако всем известный Билл Гейтс считает, что такая «приостановка» никак не повлияет на ситуацию. Он считает, что необходимо работать над определенными областями, а не заниматься мораторием.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Станет ли чат GPT ещё более прогрессивн, чем сейчас? Удастся ли администрации США взять под контроль чат с искусственным интеллектом? Время покажет, но ограничения никак не повлияют на ситуацию в стране. Технологии не стоят на месте, что немного «пошатывает» репутацию не только политических деятелей, но и крупных бизнесменов в США. Следим за новостями дальше, интересно, добьются ли они успеха.