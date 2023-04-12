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Власти США опасаются использования нейросетей для распространения фейков
и даже совершения преступлений, возможно и дискредитации, хотя стоп...
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Искусственный интеллект, например GPT, массово распространился на просторах Интернета, что привело власти США к необходимости реагирова. Они приняли решение о возможном ограничении работы с чатом, дабы уменьшить риск преступлений и распространений неправдивой информации. На данный момент чат с ИИ является распространенным во многих странах не только СНГ, но и других континентов. Возмущение властей довольно просто понять, ведь «накопать» информацию стало ещё проще. Сейчас в администрации президента США ведутся дискуссии про то, чтобы ограничить работу системы, которая полностью основана на искусственном интеллекте.

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Из основных «ограничений», на данный момент, которые приняло Министерство торговли США и председатели администрации, можно отметить следующие:

  • Компания OpenAl предоставила 14 марта модель с ИИ, которая стала «последней вехой в своих усилиях по расширению масштабов глубокого обучения». На данный момент они смогли создать простейшую игру, а также превратила обычные 100 долларов в более чем 25 тысяч.
  • Администрация приняла решение об остановке работы чата всего на полгода. Однако всем известный Билл Гейтс считает, что такая «приостановка» никак не повлияет на ситуацию. Он считает, что необходимо работать над определенными областями, а не заниматься мораторием.
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Станет ли чат GPT ещё более прогрессивн, чем сейчас? Удастся ли администрации США взять под контроль чат с искусственным интеллектом? Время покажет, но ограничения никак не повлияют на ситуацию в стране. Технологии не стоят на месте, что немного «пошатывает» репутацию не только политических деятелей, но и крупных бизнесменов в США. Следим за новостями дальше, интересно, добьются ли они успеха.

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#искусственный интеллект #chatgpt #чат-бот #chatbot #chatgpt4 #chat gpt
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corsi
21:59
Там так же воюют наемники, из Польши, Грузии, СШП, и так далее. Они обучены и воевать умеют, местные пацаны, пойманые и отправленные на фронт - ну сами понимаете, как воевать будут.
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corsi
21:53
Что скажете про аналог DLSS от AMD? И лучи не нужны, и как бы оставить графику уровня начала 10-х годов и играть как на консолях в 30 fps. ))
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Евгений Сом
21:47
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corsi
21:45
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Евгений Сом
21:45
т.е. тебя не устраивает как ты видишь мир? Печально, жить и видеть всю жизнь только срань )))
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Сергей Алышев
21:45
Согласен
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Сергей Алышев
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Kutuz
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KillerOK
21:42
А надо, чтоб стало, как в/на Украине, где не стали терпеть и по полной получили все "блага", о которых им так сладко пели со всех утюгов? И ладно бы ты эту дичь нёс, если бы еще не приключилось майда...
В Казахстане возобновились многотысячные митинги
salexa
21:40
мертвецам уже ничто не поможет,аминь
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