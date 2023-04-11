Ранее разработчиками задумывалось, что без VR можно будет пройти только небольшие куски кампании.

Многие пользователи наверняка слышали о том, что существует модификация для игры, которая позволяет частично пройти сюжет без использования шлема виртуальной реальности. Так вот, недавно разработчики данного мода выпустили крупное обновление, которое позволяет полностью пройти сюжетную кампанию на компьютере для шлема VR.

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Разработчик рассказывает, что не будет никаких сложностей во время использования гравитационных перчаток. На официальном сайте разработчика можно даже найти полноценную статью, где разбираются самые популярные вопросы пользователей о работе модификации для игры.

Вместе с масштабным обновлением, разработчики представили целый перечень изменений. Например, была изменена работа гравитационных перчаток, а также звукового сопровождения. Это было сделано для того, чтобы избежать возможных багов. Разработчик мода позаботился и о стабильности работы игры, а также позволил добавлять другие сторонние моды.

Во время прохождения игры с модом игрок сможет получить 33 из 42 достижений площадки Стим. Оставшиеся достижения будут добавлены вместе с одним из следующих обновлений. Также разработчик пообещал позже поддерживать дополнительные анимации и новый интерфейс. Сейчас мод поддерживает только старый интерфейс, хотя в актуальной версии игры он уже давно обновился.





Прямо сейчас идет процесс разработки последующих обновлений и разработчик пообещал сделать абсолютно все возможное для того, чтобы полностью адаптировать игровой проект для игры без использования шлема виртуальной реальности.

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Если вы уже проходили кампанию Half-Life: Alyx без VR - напишите об этом в комментариях. Как вам?