Новый формат киберфестиваля будет интересен не только специалистам по информационной безопасности, представителям государства и бизнеса, но и простым горожанам.

Технологии стремительно шагают все дальше и дальше с каждым годом, упрощая жизнь общества и делая ее гораздо комфортнее. Однако люди не могут меняться так быстро, как меняются технологии. Человеку все еще непонятно многое происходящее в мире информационных технологий. Чтобы попробовать ответить на многие вопросы, в парке Горького (Москва) пройдет международный фестиваль Positive Hack Days 12, посвященный вопросам технологической практической безопасности.

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Формат фестиваля изменился в этом году и стал еще более доступным и открытым не только для предпринимателей, чиновников и экспертам в области ИТ. Обыватели тоже смогут найти для себя интересующие их моменты, понаблюдать за, казалось бы, сложными процессами и стать несколько ближе к миру беспрерывного технического прогресса.

Теперь фестиваль проходит не в закрытых площадках, а в широко известном как в столице России, так и за ее пределами парке Горького, в котором не единожды организовывались мероприятия и выставки различного формата, охвата и тематики. Парк Горького находится в центре Москвы и притягивает к себе около 30 млн посетителей в течение года. Специально для Positive Hack Days 12 парк несколько изменится. Прежде всего, центральная часть парка будет посвящена ежедневным вопросам и относительно знакомым для простых горожан технологиям. Часть парка у набережной будет называться «кибердеревней» и пригласит к себе всех тех, кто захочет узнать чуть больше: именно в той части форума будут выступать спикеры, проводиться дискуссии и даже соревнования с конкурсами.

Открытая зона мероприятия будет оформлена в виде крупного города современности, ставшего жертвой кибератак. Участники события смогут почувствовать, что значит быть защитником безопасности, принять участие в тематическом квесте и попытаться исправить ошибки в устройстве информационной безопасности города. «Чтобы поймать хакера, нужно думать, как хакер!» Закрытая зона, «кибердеревня», расположенная на Пушкинской набережной, будет выглядеть как долины кочевников. Самые известные спикеры, хакеры, предприниматели и представители государственных образований и учреждений поделятся знаниями и опытом именно в закрытой зоне.

Будет обсуждено множество самых разных тем, начиная от классического создания приложений и разработки баз данных и заканчивая кибербезопасностью, поведением хакеров и умению противодействовать им. Заявку на выступление в закрытой зоне можно подать до 7 апреля. На фестивале даже будет собственная модель страны, а за власть над ее ресурсами можно будет сразиться с другими участниками форума. Модель государства очень реалистичная и представляет множество отраслей промышленности, энергетики и управления. События фестиваля будут освещены онлайн усилиями студии Positive Hack Days 12. Именно на студии будут обсуждаться наиболее интересные темы.

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Специалисты простым и понятным языком расскажут о безопасности в Сети даже тем, кто далек от информационных технологий. Чтобы попасть в закрытую зону форума, нужно приобрести билет. До 7 апреля стоимость будет равняться 14700 рублям, а позже вырастет до 21300 рублей. Открытая зона останется бесплатной и доступной. Собственно, мероприятие пройдет 19 и 20 мая в московском парке Горького.