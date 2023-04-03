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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Стало понятно, сколько часов DLC ожидается в Atomic Heart
Сама игра содержит около 25 часов контента, а дополнение добавит вам еще 6 часов.
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Популярная и нашумевшая игра Atomic Heart от российских разработчиков действительно впечатлила публику и собрала больше десяти миллионов долларов. Неудивительно, что вскоре после релиза зимой 2023 года разработчики объявили о скором выходе нескольких сетов DLC (downloadable content), дополняющих игру. Что-то из добавлений к игре уже доступно – например, таковыми стали косметика и оружейные скины. Однако дополнения, связанные с сюжетом, пока покрыты тайной – о них практически ничего не известно. Тем не менее, какая-то информация все же есть.

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Не так давно в Интернете был опубликован видеоролик, презентующий новый пак DLC. На видеоряде можно увидеть новые эксклюзивные локации. Разработчики, в свою очередь, сообщили, что прохождение нового дополнения займет около шести часов. Число внушительное – прохождение сюжета основной части игры занимает около двадцати пяти часов.


Неизвестна и дата выхода дополнения. Пользователи Сети рассчитывают увидеть его в течение полутора лет. О стоимости так же ничего не сказано, однако премиум-игроки гарантированно получат доступ ко всем дополнениям и к сезонному пропуску.

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13600K дешевле 30 тр в Регарде

На территории России Atomic Heart распространяется на площадке VK Play.

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#игры #игра #games #atomic heart
2
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