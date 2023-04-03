Пресс-служба «Яндекса» заявила о проведении онлайн-фестиваля «8 БИТ» с 10 по 15 апреля.

Это уже не первый фестиваль: компания проводила его и ранее. Фестиваль будет ориентирован не только на профессионалов в области информационных технологий – подростки, которые только ищут себя, так же могут принять участие в мероприятии. Каждый день спикеры будут презентовать различные сервисы компании. Можно будет узнать абсолютно все, что интересует обывателей в ИТ. Ведущими фестиваля станут блогеры.

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Участники фестиваля будут рассказывать о многих аспектах деятельности «Яндекса»: о развитии «Алисы», о процессе создания приложений, о доставке товаров с помощью роботов и о многом другом. Специалисты облачного сервиса «Яндекса» раскроют детали об искусственном интеллекте и нейросетях. Можно будет узнать чуть больше о ML и о том, как программы учатся создавать собственные тексты. Возможно, кому-то станет интересно, как креативщики работают вместе с разработчиками и другими подразделениями компании.

На мероприятии можно будет попробовать себя в роли программиста: попробовать создать код, разработать собственного бота, порисовать с помощью нейросетей и изучить историю компьютерных игр наглядно. Спикеры расскажут, какие ошибки они совершали в начале карьеры и какие проблемы они преодолевали.

Дарья Козлова, директор по образованию «Яндекса», заявляет, что ИТ-профессии не ограничиваются программированием, а являются куда более широким спектром. Она надеется, что фестиваль поможет детям в выборе будущей специальности.

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Отдельная категория выступлений будет предназначена для родителей. Эксперты расскажут, как направить ребенка к поиску специальностей в ИТ-сфере, как не бояться технологий и обезопасить пребывание ребенка в Интернете.