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Онлайн-фестиваль TechTrain 2023 Spring: спикеры, выступления, проекта
Про AI/ML сейчас говорят все подряд, зачастую однообразно: «уволят ли нас всех», «на самом деле это никакой не интеллект» и так далее.
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В последнее время искусственный интеллект становится все популярнее и популярнее. О нем говорят все, кому не лень. Некоторые даже беспокоятся, что из-за него человеческое население потеряет работу. Мнения обывателей разнообразны и зачастую не имеют под собой плотной аргументации.

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Однако пока «диванные эксперты» обсуждают искусственный интеллект, эксперты разрабатывают все новые виды работы с языками программирования и создают новые проекты. Специалисты готовы не просто рассуждать вслух, а рассказывать, как все проходит на самом деле. 1 апреля стартует онлайн-фестиваль TechTrain, где можно будет узнать о работе ИИ из уст его создателей. Посещение мероприятия бесплатно.

Выступления будут интересны многим: кто-то расскажет об общих деталях и процессах, кто-то об изнанке и структурной составляющей программирования, кто-то о менеджменте и организации подобных проектов.

Иван Ямщиков расскажет о будущем в сфере ИИ, поделится мнением о дальнейшем развитии отрасли искусственного интеллекта. Иван знаком с нейросетями уже около семи лет, доказав прошлыми проектами свою способность видеть на годы вперед и опережать свое поколение.

Дмитрий Сошников, преподаватель Московского авиационного института (МАИ), Московского физико-технического института (МФТИ) и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), так же знаком с искусственным интеллектом не первый год: еще шесть лет назад он презентовал собственные работы и научные труды. На фестивале он покажет, как ИИ поможет при личном использовании.

Промышленную сторону искусственного интеллекта покажет Дмитрий Бугайченко. Специалист твердо уверен – нейросети можно использовать не только для развлечения, но и для применения в отрасли и оптимизации процессов. Дмитрий, как специалист «Сбера», покажет пример на собственной компании.

Директор по развитию технологий ИИ «Яндекса», Александр Крайнов, презентует речь о перспективных проектах отрасли и покажет на конкретных примерах, о чем говорит. Одним из ключевых моментов речи станет BigData-система YTsaurus, ранее мелькавшая среди новостей о «Яндексе».

Юрий Куприянов смешает публицистический и креативный подход: в форме мастер-класса он покажет способности ChatGPT в различных ситуациях. Возможно, он может быть полезен для принятия важных решений и для обзора потребностей целевой аудитории.

Специалист «Авито», Федор Романенко, расскажет об алгоритмах ранжирования и постановке задач в программе. На выступлении можно будет ознакомиться с процессами, которые в этот момент происходят в поисковой системе, узнать о разнице вертикального ранжирования и сортировки веб-страниц, определить связь между программированием и бизнес-процессами. Несмотря на стремительное развитие программирования, знания о продажах и предпринимательстве развиваются чуть медленнее, а основные принципы остаются все теми же.

Специалист облачного сервиса «Яндекса», Евгений Попов, знает все о технологиях в сфере изображений. Из его выступления можно будет узнать много нового о хранении изображений, об отраслевых изображениях (в частности, медицинских), о стандартах каждой отрасли, об использовании DICOM и PACS и многих других деталях.

Николай Лыфенко поможет глубже копнуть в вопросе информационной безопасности (кибербезопасности) и расскажет о разделении трафика на подвиды.

Телекоммуникации – одна из важнейших областей использования Сети, поэтому и эту сферу не оставили без внимания. Представитель крупнейшей социальной сети Вконтакте, Алексей Шпагин, на примере звонков в приложении разнообразит речи об искусственном интеллекте. Некоторые нововведения и обновления соцсети тоже основаны на машинном обучении. В докладе эксперта будет содержаться информация об идеях применения ИИ в видеосвязи.

Артемий Малков и Юлия Рубцова, ветераны индустрии информационных технологий, поделятся опытом решения проблем в управлении проектами. По их словам, менеджмент в представленной области непредсказуем и сложен. Сами докладчики кратко описывают проекты, как «пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

Об изнанке создания проектов на основе искусственного интеллекта, о возникающих проблемах, методах их решения и последовательности создания продукта расскажет Асхат Уразбаев. В его докладе будут затрагиваться и такие темы, как целостный цикл жизни проекта и необходимые характеристики команды по разработке

Одной из самых ожидаемых тем стало кибер-садоводство – на эту тему будет говорить Александр Дмитриев.

По его мнению, технологии решают даже в фермерстве, а контролирование процесса выращивания полностью обеспечит предсказуемость результата и позволит увеличить урожай. Будет упомянута и умная теплица – что полезно, учитывая скорое начало сезона садоводов.

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На фестивале будут проводиться и другие мероприятия – обсуждения и дискуссии экспертов на различные темы, доклады от партнерских организаций, викторина про искусственный интеллект, составленная самим ИИ. Спикеры с радостью ответят на вопросы посетителей, а авторам лучших вопросов достанется премия или билеты на другие конференции. Зарегистрироваться на TechTrain можно на официальном сайте мероприятия.

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