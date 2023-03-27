Игра разработана японской компанией Capcom, авторами которой стали Токуро Фудзивары и Синдзи Миками.Первая часть вышла 22 марта 1996 года на PlayStation и по мере развития стала доступна для других платформ.
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Большинство игр выпущены в жанре survival horror ,но некоторые из них можно отнести и к другим жанрам, например шутерам.
В разные годы на основе компьютерной игры Resident Evil выходили кинофильмы, комиксы и прочая медиапродукция под известным названием "Обитель зла".
Ряд игр выпускали заново в виде ремейков ,сохранивших сюжет, но уже с более современной графикой.
24 марта 2023 года компания Capcom выпустила свежий ремейк Resident Evil 4, выхода которого с нетерпением ждали игроки со всего мира.Культовая игра вернулась с колоссальным успехом и высокие оценки критиков несомненно это подтверждают.
В день своего выхода RE 4 уже побил свои первые рекорды.
На данный момент пиковый онлайн Resident Evil 4 достиг более 130 тысяч игроков, обогнав этим самым прошлого рекордсмена франшизы RE Village.
Самое интересное, показатель продолжает расти каждую минуту. Ещё до выхода ремейка создатели смогли заинтриговать игроков со всего мира, заявив, что игра будет страшнее, чем оригинал, с более напряжённой атмосферой, более ужасающим дизайном персонажей и более тёмными, улучшенными фонами.