Одна из немногих компьютерных игр, которая удивляет качественной графикой захватывающим сюжетом, благодаря чему притянула внимание не только игроков, но и журналистов.

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Игра разработана японской компанией Capcom, авторами которой стали Токуро Фудзивары и Синдзи Миками.Первая часть вышла 22 марта 1996 года на PlayStation и по мере развития стала доступна для других платформ.

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Большинство игр выпущены в жанре survival horror ,но некоторые из них можно отнести и к другим жанрам, например шутерам.

В разные годы на основе компьютерной игры Resident Evil выходили кинофильмы, комиксы и прочая медиапродукция под известным названием "Обитель зла".

Ряд игр выпускали заново в виде ремейков ,сохранивших сюжет, но уже с более современной графикой.

24 марта 2023 года компания Capcom выпустила свежий ремейк Resident Evil 4, выхода которого с нетерпением ждали игроки со всего мира.Культовая игра вернулась с колоссальным успехом и высокие оценки критиков несомненно это подтверждают.

В день своего выхода RE 4 уже побил свои первые рекорды.

На данный момент пиковый онлайн Resident Evil 4 достиг более 130 тысяч игроков, обогнав этим самым прошлого рекордсмена франшизы RE Village.

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Самое интересное, показатель продолжает расти каждую минуту. Ещё до выхода ремейка создатели смогли заинтриговать игроков со всего мира, заявив, что игра будет страшнее, чем оригинал, с более напряжённой атмосферой, более ужасающим дизайном персонажей и более тёмными, улучшенными фонами.