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Дизайнерская платформа Canva получила масштабное обновление с добавлением ИИ
Кроме искусственного интеллекта дизайнерская платформа получила еще много новых функций, которые касаются рабочего пространства
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Известное приложение для дизайна Canva объявило о новом обновлении. В нем на платформу добавилось большое количество новых инструментов, работы которых обеспечиваются искусственным интеллектом. Использование подобных технологических процессов облегчает процесс и делает его быстрее, что очень полезно художникам. Кроме этого, люди без навыков дизайна смогут освоиться быстрее с помощью подобных нововведений.

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В интерфейсе программы можно заметить новый раздел под названием Brand Hub. В нем собраны компоненты, помогающие быстро и без монотонной работы создать новый дизайн-проект. Это, к примеру, кисти, шрифты, подборки цветов, шаблоны логотипов и иных визуальных материалов. Некоторые шаблоны приурочены к праздникам или памятным датам – так компания сможет быстро и без особых затрат подготовиться к определенному событию. Также доступно группирование по папкам для максимального удобства. 

Модераторы раздела обладают правом ограничения некоторых материалов в целях защиты кибербезопасности, авторского права и гармонии в сообществе. Администраторы могут проверять черновики пользователей и согласовывать их перед публикацией.

Добавлена функция Magic Replace. Инструмент помогает удалить лишние фрагменты с картинки. С помощью кисти нейросеть удаляет объекты (доступно использование как на переднем плане, так и на заднем) и дорисовывает подходящие фрагменты. Подобное уже давно практикуется в фоторедакторах, но для сервиса Canva это действительно нововведение. Однако есть что-то действительно новое – кисть Magic Edit заменяет один объект на другой опять-таки с помощью нейросети. Еще один инструмент из группы Magic – Magic Writer. Он работает с созданием текста по запросу пользователя.

Искусственный интеллект так же используется при генерации изображений и шаблонов для презентаций. Для этого пользователю нужно описать желаемый внешний вид презентации и примерное содержание материала. ИИ сгенерирует несколько вариантов.

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В обновлении, помимо инструментов искусственного интеллекта, добавилось около 900 новых шрифтов, исправлены ошибки в системе слоев, улучшены функции макетирования, стилизации и градиента. Добавлен встроенный переводчик, работающий более чем со 100 языками и умеющий переводить текст прямиком с изображения.

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#дизайн #искуственный интеллект #canva
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