В "полупроводниковой войне" Китай запускает процесс печатания денег, чтобы спасти всемирно известный Huawei

Китай на фоне падения популярности и успеха своих технологических компаний принял решение о субсидировании некоторых корпораций. В их число входит всемирно известная Huawei.

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Есть одно условие – компания обязана будет пустить в производство полупроводники. Такое ограничение связано с санкциями, введенными Соединенными Штатами против Китая – страна больше не может покупать данные устройства у Запада. Американские бизнесмены решили лишить китайские компании полупроводников последнего поколения. Теперь же на союзном рынке появятся компоненты отечественного производства.

Как сообщается в СМИ, Пекин решил взять ситуацию «на карандаш», поскольку без полупроводников невозможно развитие смартфонов, искусственного интеллекта и батареек. Некоторые заводы встали, где-то наблюдаются перебои с работой. Местные политики обратили внимание на проблему и разработали ряд решений, позволяющие продолжать деятельность технологических предприятий в штатном режиме.

Уже довольно продолжительное время Соединенные Штаты ограничивают закупку полупроводников для китайских компаний. Первоначально это затронуло лишь несколько компаний, внесенных в черный список. В их числе была и Huawei. Позже санкции расширились, и кроме полупроводников ограничения коснулись чипов и машин, которые были бы способны произвести перечисленные компоненты. В последнее время ограничения стали строже. Америка, Япония и Голландия заключили соглашение, не позволяющее Китаю закупать оборудование для заводов и фабрик.

Китай не оставил проблему без ответа – в стране учатся развивать предприятия по производству необходимых запчастей. Однако стоит отметить, что это нелегко, так как технологии весьма сложны и затратны. Существующие компании не могут осилить выпуск полупроводников и микросхем последнего поколения.

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Тайвань опережает Китай на несколько шагов вперед, заявляют эксперты. После подобных публикаций правительство решило сменить политику и создало несколько государственных образований, провело реформы в образовательной и технической сфере и предоставило субсидии. Достоверно известно, что выплаты получили такие компании, как SMIC, Hua Hong Semiconductor и Huawei. К корпорациям не будут применяться ограничения по целевым показателям и планам производительности. Считается, что в случае необходимости дополнительных материальных затрат правительство Китая поможет компаниям в производстве.