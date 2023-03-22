Команда ученых Манчестерского университета (Великобритания) представила свою версию «космического» кирпича из материала под названием StarCrete.

Несмотря на то, что Холодная война давно закончилась, гонка между странами все еще сохраняется. В области космоса существует несколько направлений. Например, разработка стройматериалов, подходящих для других планет.

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Британские ученые разработали «космический кирпич» под названием StarCrete. Его прочность вдвое больше, чем у привычного для нас бетона. Другая версия кирпича, созданная с применением лунного реголита, крепче бетона уже втрое.

Материалы для строительства создаются из веществ, существующих на той планете, на которой планируется стройка. Это связано с тем, что с Земли привезти необходимое количество материала невозможно из-за расстояния и ограничения по грузу на космических кораблях. Эксперты считают, что наилучшим решением будет сырье из местных источников и малое добавление земного стройматериала.

Кирпич британских ученых создан из прототипа почвы Марса, крахмала, соли и хлорида магния. Последнего на Марсе хватает в избытке – он лежит прямо на поверхности. В составе находится крахмал, который можно добыть из картофеля. По примерным подсчетам, 25 кг смеси равняются 213 кирпичам.

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Создан стартап для производства «марсианских кирпичей». Материал можно использовать и на нашей планете. Он куда экологичнее обычных стройматериалов. Для их производства используются токсины и вредные вещества, вызывающие выбросы углекислого газа в воздух. Для StarCrete подобных веществ не требуется, а картофель, требующийся для производства, наоборот, очищает атмосферу и почву.