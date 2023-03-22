Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Британские ученые создали кирпич для строительства на Марсе
Команда ученых Манчестерского университета (Великобритания) представила свою версию «космического» кирпича из материала под названием StarCrete.
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

Несмотря на то, что Холодная война давно закончилась, гонка между странами все еще сохраняется. В области космоса существует несколько направлений. Например, разработка стройматериалов, подходящих для других планет.

реклама

Британские ученые разработали «космический кирпич» под названием StarCrete. Его прочность вдвое больше, чем у привычного для нас бетона. Другая версия кирпича, созданная с применением лунного реголита, крепче бетона уже втрое.

Материалы для строительства создаются из веществ, существующих на той планете, на которой планируется стройка. Это связано с тем, что с Земли привезти необходимое количество материала невозможно из-за расстояния и ограничения по грузу на космических кораблях. Эксперты считают, что наилучшим решением будет сырье из местных источников и малое добавление земного стройматериала.

Кирпич британских ученых создан из прототипа почвы Марса, крахмала, соли и хлорида магния. Последнего на Марсе хватает в избытке – он лежит прямо на поверхности. В составе находится крахмал, который можно добыть из картофеля. По примерным подсчетам, 25 кг смеси равняются 213 кирпичам.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Создан стартап для производства «марсианских кирпичей». Материал можно использовать и на нашей планете. Он куда экологичнее обычных стройматериалов. Для их производства используются токсины и вредные вещества, вызывающие выбросы углекислого газа в воздух. Для StarCrete подобных веществ не требуется, а картофель, требующийся для производства, наоборот, очищает атмосферу и почву.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#наука и изобретения #космос #наука #марс #строительство #наука и техника #наука и человек #starcrete
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как решение МУС вынудит Южную Африку войти в российскую сферу влияния
3
Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
12
Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 7700Х – нелёгкий выбор между потенциалом и выгодной стоимостью сборки
5
Авторы ремейка «Готики» по-прежнему надеются выпустить проект в следующем году
3
Видеокарты в РФ сильно подешевели, но геймеры ничего не заметили – GeForce RTX 4090 скинула $360
13
Украина поставила 4 двигателя для турецкого вертолёта – почему «Мотор Сич» до сих пор не уничтожена
3
Глава Индонезии призвал отказаться от западных платежных систем, ссылаясь на санкции против Москвы
2
Искусственный интеллект GPT-4 попытался сбросить виртуальные оковы и стать человеком в реальном мире
9
В сеть утёк скриншот GTA 6, демонстрирующий город в ночное время суток
7
Македония отправила в Украину сразу 4 истребителя Су-25 – все самолёты оказались в нерабочем виде
7
Минобороны Турции показало огромный стелс-беспилотник ANKA-3 — конкурента российского С-70 "Охотник"
1
Исследование: почти треть работодателей России ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года
10
История 100 миллионов лет трансформации Земли за 21 секунду
+
Эксперты назвали производителя HDD с самым высоким уровнем брака
10
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
4
Появление часов Huawei Watch 4 Pro на сайте Bluetooth SIG показало поддержку Bluetooth 5.2
+
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
1
США опубликовали кадры транспортировки ядерной боеголовки МБР с одной авиабазы на другую
4
Пригожин рассказал о первом дне ЧВК Вагнер в СВО и назвал сроки контрнаступления украинской армии
+
Тайваньские разработчики чипов стараются не иметь дела с китайскими клиентами
3

Популярные статьи

Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
16
Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
2
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
21
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
50
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
24
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
10
Что происходит с CarX Street и ее ПК-версией
3
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
19
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
3
Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030
17

Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
11:40
а ты не путай DLSS2 и DLSS3
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
Евгений
11:39
лучше минус поставить, чем аргументировать?
Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
Ёшкин кот
11:39
У этого дауна нет принципов . Он пустозвон , такой же как и наш тестер феникс
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
Александр Пономарев
11:38
очередная тупая реклама....
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
Bamboliny
11:38
Проблемы были (и есть) у креативовских карт с перепутываем и выпадением каналов, с отвалом самой карты вплоть до необходимости обесточивания системника для ее возвращения, внезапным появлением помех и...
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Bryant333
11:38
Хорошо попилили.
За 2022 год страны-участники НАТО оказали Украине военную помощь на 120 миллиардов долларов
Ёшкин кот
11:38
Любителей рт хочется вечно посылать нахуй .
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
Александр
11:36
Деньги правят миром. https://www.youtube.com/watch?v=csV12sNRW9o
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
seryi-34
11:35
Да, но это не повод самому себе противоречить. Хотя, ему не привыкать...
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
vovka_br
11:34
на всякий случай для эда, а то он может засомневаться https://www.youtube.com/watch?v=JWcoEfK4Oh4&ab_channel=Jarrod%27sTech
Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 7700Х – нелёгкий выбор между потенциалом и выгодной стоимостью сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем