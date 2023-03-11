Battlestate Games забанила более шести тысяч читеров в популярной игре Escape from Tarkov.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Читеры в онлайн-играх представляют собой отдельную головную боль для разработчиков. Борьба с ними стала важной частью работы, наравне с правкой баланса и фиксами багов. Согласитесь, игры по подписке точно не привлекут неофитов, если там нет жёсткого контроля со стороны админов.

реклама

Battlestar Games в лице Дмитрия Огородникова обозначила свои позиции относительно «читаков» вполне прозрачно: «Мы хотим, чтобы все честные игроки увидели ники тех, кто, пользуясь уязвимостями игры, решил заработать на этом». И речь идёт не только о заурядных пользователях, которые пользуются дырами в балансе, но и о продавцах, стремящихся нажиться за счёт штата гриндеров.

«Было принято решение возобновить практику публикаций списков забаненых игроков. В этом нам помогает BattleEye. За предыдущие выходные мы удалили аккаунты порядка четырёх тысяч игроков».

В отличие от Activison или Riot Games, которые просто приводят сухую статистику заблокированных игроков, Battlestar Games хочет, чтобы «страна знала своих героев».

Сотрудник одной из крупных компаний, пожелавший остаться неизвестным, так прокомментировал действия российского разраба: «Отлично. Я бы очень хотел, чтобы подобную практику ввели и в нашей компании. Проблема с фейками, когда торговец или читер создают аккаунт, практически неотличимый от оригинала, которые своим токсичным поведением или спекуляциями подрывают авторитет честных игроков – это огромная проблема для индустрии. И зачастую админы не знают, как отреагировать на это адекватно».

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Когда читы были задействованы в однопользовательских играх, то это выглядело достаточно невинно, однако когда это коснулось индустрии сетевых игр, всем стало не до шуток. Вспомним эпизод, когда в 2021 году китайская полиция накрыла настоящую ОПГ, которая заработала порядка 70 миллионов долларов, продавая ПО для обхода защиты в игре PUBG.