Минздрав США все-таки оказался на стороне народа и запретил компании Neuralink вживлять импланты людям.

В марте 2023 года раскрылось, что одно из агентств Министерства здравоохранения и социальных служб США (Food and Drug Administration, FDA) в минувшем году объявило об отказе компании Илона Маска в реализации проекта Neuralink. Предпринимателю не было разрешено проводить испытания на людях и вживлять им чипы.

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Анонимные источники, имеющие непосредственное отношение к разработке проекта Neuralink, сообщили, что FDA не предоставило разрешения на клинические испытания запрограммированных компьютеризированных чипов на людях. Документы, регламентирующие отказ, не доступны к всеобщему просмотру и являются защищенными законодательством. Тем не менее, сотрудники Neuralink сообщили представителям средств массовой информации об ошибках и недочетах, замеченных правительственными агентами в проекте чипирования и процессе работы под началом Маска.

Компания Neuralink берет свое начало в 2016 году. Ее штат довольно обширен и включает в себя несколько групп инженеров, IT-специалистов всевозможных направленностей и ученых, представляющих различные области биологии – от микробиологии до нейробиологии. Задача компании – создать беспроводной чип, который сможет успешно вживиться в биосистему человека и выполнять команды, данные компьютерной основой импланта. Первые результаты были замечены уже спустя 3 года после начала деятельности лаборатории. Планировалось сотрудничество с учеными из других стран – так, сотрудники выражали надежду сотрудничать с российскими и китайскими исследователями.

Строение чипа от Илона Маска

Нейрочип предполагает многофункциональность. Ведется работа над возможностью исправления серьезных дефектов в человеческом организме. Например, паралич, отсутствие зрения и поражения центральной нервной системы (ЦНС) смогут быть нейтрализованы работой импланта. Более того, в последующем при условии успешного запуска первых версий планируется изменение самой природы здорового человека и повышение его способностей с помощью информационных технологий. Можно с уверенностью говорить о возможном создании киборгов и полуроботов американскими исследователями и технократами.

В 2019 году стало известно несколько больше о чипах. Предполагается, что главным элементом устройства станут нити, которые по толщине меньше человеческого волоса в 4 раза. Другое их название – электродные нити. Частицы имплантируются в участки головного мозга, ответственные за движение. Нити соединяют нейроны и непосредственно мозг с имплантом «Link» и материнской платой. Чип крепится за ухом, считывает движения и импульсы «серого вещества» и отправляет информацию на обработку и хранение.

Подобные проекты уже существуют и успешно функционируют, будучи одобренными в правительственных органах. Гаджеты применяются людьми, страдающими болезнью Паркинсона и эпилепсией. В некоторых случаях импланты помогают при лечении и используются как обычные приборы, как, к примеру, аппараты УВЧ-терапии при заболеваниях дыхательной системы. Стоит отметить, что количество электродов и электродных нитей не такое большое, как в проекте Neuralink, но область воздействия обширнее. В чипе Илона Маска содержится аж 1024 электрода, каждый из которых обладает возможностью обмена информацией с компьютерной составляющей импланта. В 2021 году чип был имплантирован обезьянам. Как результат, высшие приматы освоили игру в пинг-понг на компьютере.

Внешний вид чипа Neuralink





Процесс вставления чипа достаточно безболезненный и аккуратный, заявляется компанией Neuralink. Операция проводится роботом, умеющим делать очень тонкие надрезы, в отличие от классической работы скальпелем. Таким образом уменьшается риск повреждения кровеносных сосудов, вен и артерий, и вероятность занесения инфекции снижается в несколько раз. Человеческий фактор сводится к минимуму.

Детали и причины решения FDA неизвестны публике в соответствии с законодательством Соединенных Штатов. Источник информации – сотрудники Neuralink. Официальных заявлений от компании пока не было.

Анонимные источники сообщают, что претензий у американского представительства достаточно много. Прежде всего, энергию имплант берет из литиевой батареи. Материалы аккумулятора могут быть опасными и токсичными для человека, что не соответствует требованиям безопасности использования. Отмечается, что риск поломки и неисправностей не исследован должным образом. Электрический ток и его непредсказуемость так же могут серьезно навредить тканям мозга и довести человека до летального исхода. Тестирования на животных и их организация так же не удовлетворили FDA.

FDA так же считает, что электродные нити могут легко разорваться или перейти в другие, неподготовленные и неподходящие области мозга. Это может серьезно отозваться на здоровье человека, вызвав раздражение и воспаление головы, нарушение некоторых функций серого и белого вещества, разрыв артерий и кровеносных связующих. Neuralink обязана доказать правительству, что электродные нити отдельно от импланта не станут опасными для человека или убедить агентство в том, что частицы обладают достаточной упругостью и оторваться вовсе не смогут.

Замечено, что FDA интересуется работой чипа при выходе из строя и наличии ошибок. Компанией Маска показано, что устройство имеет потенциал и действительно способно помочь человеку в вопросах здоровья, лечения и научного прорыва, однако множество моментов «сырые» и требуют доработки. Не изучен вопрос безвредного удаления импланта. Безопасность пользователя ставится агентством на первое место, поэтому каждый недочет служит поводом для отказа в испытаниях.

Илон Маск считает, что испытания скоро будут проведены компанией. Первоначальная дата тестирования – 2020 год, однако исследования постоянно откладывались по различным причинам. Neuralink неоднократно заявляла публике о непрерывном исправлении ошибок и работе над проектом.

В конце 2022 года Маск уверил пользователей Интернета о безопасности чипа. Он заявил, что был бы не против вставить его собственным детям. Тогда же Илоном была сообщена дата начала исследований на человеческом организме – начало 2023 года. Однако сроки часто сдвигаются, и прогресса в удовлетворении FDA не наблюдается. Сотрудники Neuralink, отвечая на поставленные журналистами вопросы, считают, что клинических испытаний ждать еще долго, так как замечания, поставленные агентством, не находят своих решений в работе специалистов. Учеными замечено, что Илон Маск устанавливает чрезвычайно маленькие сроки, а федеральный контроль не считается авторитетным. Замечания государственных специалистов являются скорее неприятными препятствиями для компании.

Стоит отметить, что компании, создающие подобные проекты, работали десятилетиями для достижения такой точки, как клинические испытания. Это связано с высокой опасностью, ненадежностью и недостаточным исследованием процесса чипирования человека. Серьезность FDA вполне оправдана, ведь в медицинской сфере каждое нововведение должно быть аккуратным на все сто процентов.

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