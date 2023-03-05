Как бы ни печально это звучало для фанатов «яблока», но компания пакует вещи. Первой ласточкой стала приостановка гарантийной поддержки iPad и MacBook.

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Fixed.one, авторизированный сервис центр, сообщил о письмах счастья, которые сейчас Apple рассылает по мастерским – в случае выхода техники из строя в течении гарантийного периода предлагается актировать устройство и возвращать клиенту деньги.

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Речь пока идёт только о планшетах и ноутбуках. В пресс-центре Apple подтвердили данную информацию, объяснив это прекращением поставок запчастей в РФ ввиду санкций. В компании подчеркнули, что явление носит временный характер.

Однако давайте проанализируем данную информацию. С официальным каналом поставок и поддержкой можно попрощаться – санкции с нами надолго, а торговать техникой в убыток (а именно это будет происходить, учитывая количество возвратов в течении гарантийного срока эксплуатации) никто не собирается. Либо, что называется, «заряжать два конца», т.е. закладывать в стоимость устройства двойную ставку.

Параллельный импорт вполне возможен, однако учитывая, насколько плотно связаны устройства Apple с их облачными сервисами (а их отключение – это вопрос времени), сложно понять, каким образом покупатели смогут полноценно пользоваться всеми функциями устройств.

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Вполне возможно, что ситуация не так катастрофична, как кажется, однако звонок очень тревожный. Эксперты в сетях говорят о том, что 80% случаев ремонта iPhone – это просто замена аппарата, а если с поставками возникнут трудности, можно ожидать очень сильного повышения цен на аппараты, что фактически поставит под вопрос присутствие компании на отечественном рынке.