Развитие в сфере технологий порождает и развитие законодательной системы. Ни то, ни другое на месте долго стоять не может.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В связи с этим, с 1 марта 2023 года в законодательстве Российской Федерации произошли некоторые изменения, которые так или иначе касаются регулирования использования интернета.

реклама

Теперь, согласно части 8-10 статьи 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", государственные структуры, финансовые компании (в том числе банки), а также компании с госучастием больше не имеют права пользоваться иностранными мессенджерами, а именно, запрещены были "Telegram", "Viber", "What'sApp", "WeChat", "Discord", "Skype for Business", "Microsoft Teams", "Threema" и "Snapchat".

Законодательные последствия ждут также и те интернет-ресурсы, которые имеют более 100 тысяч посещений в сутки и, при этом, допускают массовое распространение запрещенного контента. Напомним, что ранее такое обязательство относилось лишь к тем интернет-ресурсам, чья суточная посещаемость составляла более 500 тысяч пользователей.

С 1 марта Роскомнадзор имеет право остановить процесс передачи персональных данных пользователя оператора, если посчитает, что их передача может быть небезопасной. Вместе с этим, любые процессы передачи персональных данных возможны также после одобрения Роскомнадзора.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде



