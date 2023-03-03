В связи с этим, с 1 марта 2023 года в законодательстве Российской Федерации произошли некоторые изменения, которые так или иначе касаются регулирования использования интернета.
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Теперь, согласно части 8-10 статьи 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", государственные структуры, финансовые компании (в том числе банки), а также компании с госучастием больше не имеют права пользоваться иностранными мессенджерами, а именно, запрещены были "Telegram", "Viber", "What'sApp", "WeChat", "Discord", "Skype for Business", "Microsoft Teams", "Threema" и "Snapchat".
Законодательные последствия ждут также и те интернет-ресурсы, которые имеют более 100 тысяч посещений в сутки и, при этом, допускают массовое распространение запрещенного контента. Напомним, что ранее такое обязательство относилось лишь к тем интернет-ресурсам, чья суточная посещаемость составляла более 500 тысяч пользователей.
С 1 марта Роскомнадзор имеет право остановить процесс передачи персональных данных пользователя оператора, если посчитает, что их передача может быть небезопасной. Вместе с этим, любые процессы передачи персональных данных возможны также после одобрения Роскомнадзора.