Авторы, владеющие тем самым легендарным плеером "Winamp", решили перезапустить приложение в виде музыкальной стриминговой платформы.
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Обычным слушателям такой формат будет доступен 15 апреля этого года, а вот музыкальные исполнители получат доступ к загрузке своих материалов уже 15 марта.
"Winamp", наверное, пользовался каждый, у кого дома был компьютер в период с нулевых до десятого года 21 века. Однако свою актуальность плеер не потерял до сих пор, согласно словам авторов, на сегодняшний день официальной версией "Winamp" пользуется около 83 миллионов человек по всему миру.
Визуал и функционал стриминговой платформы будет напоминать такие платформы, как "Я.Музыка", "Spotify" и "Apple Music". Две последние, к слову, в Российской Федерации недоступны.
Фишкой "Winamp" станет возможность оформлять платную подписку на понравившихся исполнителей и музыкантов. В свою очередь, стоимость подписки будут регулировать сами авторы творческих материалов.
На данный момент неизвестно, планирует ли музыкальная стриминговая платформа устанавливать универсальные тарифы по подпискам, либо придется оплачивать за музыку индивидуально каждому исполнителю по отдельности.