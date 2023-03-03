Именно по данному факту проводится судебное разбирательство в отношении компании “Dapper Labs”, которой принадлежит NFT-система NBA Top Shot. Оказывается, посты в Twitter’е компании вводят людей в заблуждение, демонстрируя с помощью эмодзи намек на получение прибыли от инвестирования в NBA Top Shot.
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В свою защиту “Dapper Labs” сообщало судье, что технически никаких законов они не нарушали, ведь слово “прибыль” никогда не размещалось в подобных статьях, а значит никакого призыва, а уж тем более обещаний о получении прибыли не было. Однако судья Виктор Марреро со словами защиты не согласен и заявляет, что факт раздачи финансовых рекомендациях подписчикам компании в Twitter-аккаунте зафиксирован, и теперь “Dapper Labs” должны понести все юридические последствия.
Криптосообщество не оценило старания Виктора Марреро привлечь создателей NFT-системы NBA Top Shot к ответственности. А все пользователи Twitter'а забросали сервис микроблогов жалобами и запросами о том, что теперь каждому пользователю социальной сети “необходимо думать дважды, прежде чем ставить эмодзи”.
Люди обеспокоены, что в индивидуальных случаях такие судебные разбирательства могут привести к уголовным делам и заключениям для тех, кто случайно выберет не то эмодзи.