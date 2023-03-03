Даже если у вас самого нет iPhone, вы, вероятно, знаете как минимум 5 человек, у которых он есть. Но почему "i"?

Сразу о главном, буква “i” в технике от Apple означает “internet”. Однако помимо этого у приставки есть еще некоторая интересная история.

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О том, что значит эта буква, Стив Джобс рассказал еще в далеком 1998 году на презентации персонального компьютера iMac. Но, помимо составляющего “интернет”, буква “i”, как добавил основатель Apple, означает еще и “обучающий”, “вдохновляющий”, “информирующий” и “индивидуальный”, при переводе на английский язык.

Стиву Джобсу очень понравилась эта буква, она будто зачаровала его. Даже свою должность “interim CEO” Стив позже переделал в просто “iCEO”.

Изначально, при производстве и начале продаж компьютеров “iMac”, Стив Джобс предлагал другой вариант названия “Apple MacMan”, но совет директором компании отговорил его, так как название было очень схожим с проектом от Sony “Walkman”. Было предложено оставить “Mac” и добавить “i”, что, признаться, основателю Apple изначально не очень понравилось. Позже ощутив всю простоту и удобство этой буквы, он все-таки решил дать персональному компьютеру наименование с приставкой “i”.

Дальнейшее развитие продуктов Apple с “i” в начале поддавалось разным размышлениям и мнениям. Например, при презентации iPhone в 2007 году, критики, эксперты и просто покупатели разделились на два лагеря: кто-то считал, что буква кратко и понятно демонстрирует способность гаджета работать в сети “Интернет”, а кто-то, что буква нужна лишь как маркетинговый ход, иначе бы компания придумала название поинтереснее.

Сегодня можно заметить, что часы, телевизионные приставки и стриминговый сервис от Apple больше не используют в наименовании букву “i” - этому тоже нашли объяснение. Все дело в том, что наступило время, когда слова или даже большие предложения можно заменить всего лишь стикером или эмодзи.

Маркетинговые эксперты сделали акцент на психологию и нейролингвистическое программирование, тем самым пытаясь закрепить в сознании людей не название гаджета, его характеристику и другие составляющие, а наименование бренда “Apple”, которое маркетологи закладывают в подкорку мозга пользователей как продукт, в котором не нужно разбираться, а нужно просто покупать и пользоваться.

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В итоге простое упоминание бренда или даже стикер яблока говорит покупателю о качестве продукта, профессионализме разработчиков и статусности владельца продукта от “яблочной компании”.