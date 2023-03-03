Пользователи YouTube заметили нововведение, а именно функцию по разрешению качества видео "1080p Premium". Такая привилегия будет доступна владельцам платных премиум-аккаунтов на популярном видеохостинге.
реклама
Ранее, в поисках возможности монетизации, Google уже тестировала подобного рода функции: осенью прошлого года в некоторых странах видео в разрешении 4K стало доступно только по платной подписке на YouTube. Практически мгновенно на видеохостинг и компанию-владельца полилось море критики и хейта, после чего, Google не стала развивать идею и масштабировать ее повсеместно.
Сейчас же функция "1080p Premium" обосновывается повышенным битрейтом, что в разы повышает качество просматриваемого видеоролика. Так, пользователями было выяснено, что доступное всем разрешение "1080p" на 5 Мбит/с отстает от новой функции "1080p Premium".
Стоит сказать, что базовое разрешение "1080p" осталось бесплатным.
Полномасштабный запуск новой функции пока еще ожидается, а сейчас, как рассказывает представитель компании Пол Пеннингтон, функция доступна лишь некоторым владельца премиум-аккаунтов YouTube.