Что это за нововведение и почему оно платное? Ведь нечто подобное Youtube уже тестировало.

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Пользователи YouTube заметили нововведение, а именно функцию по разрешению качества видео "1080p Premium". Такая привилегия будет доступна владельцам платных премиум-аккаунтов на популярном видеохостинге.

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Ранее, в поисках возможности монетизации, Google уже тестировала подобного рода функции: осенью прошлого года в некоторых странах видео в разрешении 4K стало доступно только по платной подписке на YouTube. Практически мгновенно на видеохостинг и компанию-владельца полилось море критики и хейта, после чего, Google не стала развивать идею и масштабировать ее повсеместно.

Сейчас же функция "1080p Premium" обосновывается повышенным битрейтом, что в разы повышает качество просматриваемого видеоролика. Так, пользователями было выяснено, что доступное всем разрешение "1080p" на 5 Мбит/с отстает от новой функции "1080p Premium".









Стоит сказать, что базовое разрешение "1080p" осталось бесплатным.

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Полномасштабный запуск новой функции пока еще ожидается, а сейчас, как рассказывает представитель компании Пол Пеннингтон, функция доступна лишь некоторым владельца премиум-аккаунтов YouTube.