Tortuga Team, российская студия из Калининграда, известная онлайн-игрой «Аватария», анонсировала новый проект, связанный c Braveland. Пошаговая ролевая стратегия с духом битв и сражений под названием Knights of Braveland доступна на платформе Steam с 16 февраля.
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Перед пользователями стоит непростая задача: нужно одолеть нескольких антагонистов, чтобы заново отстроить Гильдию Героев. Доступны возможности совместной игры (максимальное количество игроков – 4) через разделение экрана или в онлайн-режиме.
Добавлено большое количество амуниции и оружия. Геймплей обещает быть неоднообразным и уникальным. Игроки могут декорировать свой замок на свой вкус и цвет, зарабатывая таким образом бонусы в битвах.
Цена Knights of Braveland достаточно демократична – всего 340 рублей со скидкой, приуроченной к релизу.
Для фанатов и всех прочих желающих поддержать отечественных авторов копеечкой представлен спецнабор за 200 рублей. В него входят звуковое сопровождение, эксклюзивные персонажи и дополнительные гирсы.