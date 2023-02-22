Некоторое время назад развлекательная компания Sony Interactive Entertainment представила MLB The Show 23. Игра является спортивным симулятором, в котором можно попробовать себя в качестве бейсболиста. На настоящий момент стали известны более обширные детали и обновления игровой механики и геймплея. Авторы эпизодически продемонстрировали свой проект в недавно вышедшем трейлере.
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Пользователям предложено два варианта управления: кнопочный и аналоговый. Игрок сможет выбрать сам, основываясь на собственных ощущениях и удобстве. Настройка Button Accuracy позволяет редактировать характерные для спортсменов движения. Тем не менее, дефолтные установки стали точнее. Их обновили, основываясь на статистике Major League Baseball (MLB).
Позиции защитника и нападающего были доработаны для более аккуратной и захватывающей игры. Визуальная составляющая также не осталась без внимания: создано около 5000 анимаций. Игроки могут ожидать появление обновленных режимов сложности. Кооперативные режимы – еще один раздел с новшествами. Теперь команды получат возможность выбора схемы ротации.
Выпуск MLB The Show 23 ожидается 28 марта 2023 на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.