В сети стали появляться первые оценки Horizon Call of the Mountain от критиков. Игру приняли и тепло нахваливают.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Игра, которая передаёт ощущение того, что ты садишься на банку в плавно покачивающейся лодке. Игра, которая вызывает чувства ностальгии – ты плывёшь с отцом в лодке, окунув руку в бурлящий поток. Игра, детализация которой превосходит все ожидания. Игра, каждое действие в которой чутко отдаётся в контроллере. Игра, в которой масштабность – не пустой звук, ты ощущаешь её кожей. Игра, которая готовила нас к тому, что раскроет весь потенциал VR. Игра, в которой тебе хочется двигаться, потому что…

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А вот тут отойдем от лирики. Местами чувствуешь себя Пиноккио – вроде всё на месте, а необходимо зажимать кнопки на геймпаде, чтобы выполнить простейшие движения. С другой стороны, все движения вполне естественны, лишь иногда возникает лёгкий дискомфорт – не все действия на паде очевидны.

Отдельного абзаца или даже статьи заслуживает боёвка – вот тут вы загнаны в рамки, определённые разрабами. Но геймпад даст вам ощущение натянутой тетевы с помощью тактильной отдачи. Геймплей сугубо аркадный – вам всегда предложат ударить в слабое место даже у рядового противника. Увы, пока это программное действо с минимумом контроля. Ну, хотя бы альпинизм реализован без оглядки на конкурентов.

Камера ведёт себя очень достойно – желание отрегулировать угол обзора будет возникать очень нечасто.





Из лёгкого дискомфорта, о котором говорят пользователи - иногда возникает ситуация, когда нельзя вернуться обратно тем же путём, которым пришел на место где сейчас стоишь.

В общем и целом – Horizon это парк аттракционов, ничего больше. Если вы не запланировали путёвку в Диснейленд, то стоит рассмотреть вариант с Horizon.

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