Не прошло и нескольких часов с момента релиза PC-версии Hogwarts Legacy, а пользователи уже столкнулись с мощным лагами, когда FPS проседает до однозначных величин.
реклама
Если вы «счастливый» обладатель видеокарты от Nvidia – блогер FriedBongWater опубликовал пост на Reddit с пошаговой инструкцией. Как отмечают пользователи, пока что это «самое» рабочее решение проблемы с фризами.
Группа энтузиастов, четырьмя днями позднее, выпустила неофициальный фикс, также помогающий устранить зависания – и если решение FriedBongWater предполагает лишь изменения в ini файле игры и некоторые дополнительные настройки Windows, то на nexusmods.com это уже полноценный патч, заменяющий оригинальный ChromaEditorLibrary64.dll.
Конечно, «детские» проблемы для такой громкой премьеры непростительны, однако сразу приходит понимание, что целевая аудитория игры, по мнению издателей – всё-таки консольщики. Впрочем, ПК-коммьюнити далеко не впервой сталкиваться с полным небрежением к оптимизации – вспомним эталонный провал GTAV, показавшей отвратительную производительность даже на топовых системах.
Крайне интересно дождаться 4 апреля и посмотреть, как будут обстоять дела с производительностью на приставках предыдущего поколения.