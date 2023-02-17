Это далеко не единственная проблема популярной серии популярного гоночного симулятора.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Похоже, проблемы и не думают оставлять Gran Turismo 7 – у игры сложилась репутация забагованной донатной помойки и причин тут две: с самого старта возникли проблемы с серверами, а с учётом, что практически все действия (даже в режиме single-player) требуют онлайн-подключения, то застой, длившийся почти 35 часов, обвалил рейтинг на Метакритике.

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Подлил масла в огонь патч 1.07, после которого последовал шквал критики студии за навязывание микротранзакций – гринд в игре стал поистине утомительным – чтобы купить одну из самых дорогих машин, пользователи должны успешно откатать свыше 300 заездов.

Теперь и AI начал чудить – в саббредите игры для PS5 юзер Rolux показывает, как в дождливую погоду искусственный интеллект не может вернуть машину на трассу из-за ошибок в инструкциях.

Sony, еще до выпуска GT7, похвалилась разработкой принципиального нового ИИ Sophy, который даcт фору любому живому пилоту, однако пока что его в игру не добавили.

Кадзунори Ямаути, ведущий гейм-дизайнер, попросил рассматривать изменения в GT7 через призму долгосрочной перспективы – на данный момент делать что-либо подобное желание отсутствует.





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Отметим, что на метакритике у игры рекордно низкие пользовательские оценки – для консоли PSP5 это 2.2 из 10 возможных, для SPS4 на один бал выше – 3.2.