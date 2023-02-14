DualSense Edge добавляет два комплекта задних лепестков, набор сменных крышек для стиков, сами стики сделали съёмными, длинный плетеный кабель, настраиваемые курки, чехол для переноски и многое другое.

Когда вы в первый раз возьмёте в руки стандартный контроллер DualSense, вы сразу поймаете себя на мысли, что больше уже добавить нечего, однако инженеры Sony имели свою точку зрения на данный вопрос и представили нам DualSense Edge – контроллер для про-игроков.

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Если DualSense казался тяжеловатым, то DualSense Edge ещё тяжелее – 322 грамма.

Кому-то может и понравится, но далеко не всем – разве что любителям ощущать вес устройства ценой в 200 у.е.

Слегка изменился дизайн – трекпад и кнопки теперь черного цвета, глянцевая крышка вокруг стиков, задняя сторона геймпада, где игрок держит его руками, прорезинена и добавлен узнаваемый принт Sony из маркировки клавиш.

Две функциональные кнопки располагаются под большим пальцами и позволяют изменять профили управления или регулировать громкость чата, не отвлекаясь от игры.

Съёмные стики, решение, прямо скажем, спорной – с одной стороны, это позволяет быстро их заменить, если бои затянулись, с другой – сменных в комплекте нет, а за их комплект придётся выложить порядка 20 у.е. Однако если встаёт вопрос о ремонте геймпада из-за отказа стика, то данная опция кажется нам вполне компромиссной.

Приятно, что с зарядкой Edge у вас не возникнет проблем – он совместим с док-станциями PS5 даже первой ревизии, однако заряжать вам его придётся довольно часто – из-за уменьшения ёмкости батарей, автономно ваш геймпад будет работать на два-три часа меньше, чем классический – это значит 9 часов интенсивной игры максимум. Впрочем, из-за частых зарядок надо морально подготовиться к быстрой деградации аккумуляторов. Именно поэтому наличие качественного, длинного кабеля в оплётке в комплекте поставки особенно актуально.

Подключение к PS5 и ПК пройдёт гладко – PS5 сразу предложит ознакомительный курс и настройку девайса, ПК также корректно определяет устройство без каких-либо помех.

В сети полно обзоров того, как именно ощущается этот геймпад в игре, так что можете смело погуглить обзоры, однако лучше пойти в ближайший магазин, где можно будет подержать гаджет в руках – восприятия от игры крайне субъективные и полагаться на многочисленные обзоры не следует.

200 долларов, это, разумеется, очень серьёзный ценник, однако если сравнивать с конкурентами, то про-контроллер от Microsoft стоит всего лишь на 20 долларов дешевле.

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Кому можно порекомендовать новинку? Фанатам SPS5 – однозначно, да. Всем другим спешим заметить, что мы уже на полпути к 6 версии популярной консоли и вполне возможно комплектные контроллеры вберут в себя лучшие инженерные идеи, которые были реализованы в Edge.