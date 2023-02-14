Frost Giant не так давно опубликовали пост на форуме SCBoy, где отвечали на массу вопросов игроков, одним из самых наболевших был появятся ли в sci-fi RTS герои?

И ответ разработчиков – да, в режиме 3х3 герои появятся. Выходцы из «Близзов» сказали, что они, вероятно, будут похожи на героев Starcraft 2 – у них будут свои уникальные умения и навыки, увеличенный запас здоровья и брони, однако от той же Dota их будет отличать отсутствие инвентаря для хранения артефактов. Не совсем ясно, будут ли это герои, вроде Кэрриган и Рэйнора, или же это будут просто усиленные рядовые юниты, как например Омегалиск или крейсер Горгона.

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Стоит предположить, что у разных героев будут разные предназначения – один будет усиливать атаку и защиту ближайших юнитов, второй будет использовать площадные умения, вроде грозовой бури храмовников, третий может стать героем-одиночкой, соло выкашивающим десятки противников.

Отдельная радость фанбазы – это публикация проработанного лора вселенной до официального релиза Stormgate. Не уточняется, какой формат будут иметь публикации – будет ли комикс или энциклопедия, а может быть – короткометражные анимационные фильмы.

И ещё один сюрприз для гиков, внимательно следящих за индустрией – в команде сценаристов, где и так уже обжились матёрые писатели из Blizzard Тим Кэмпбелл и Микки Нейлсон, пополнение!

Марв Вольфман, широко известный по своим работам по вселенной DC, и Том Абернати, в его копилке такие проекты как Halo, Guild Wars 2(!) и The Division, присоединились к разработке.

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Что же? Кажется, нас ожидает очередной шедевр – как со стороны геймплея, так и с точки зрения глубины и логики лора вселенной. Бета-версию игры разработчик обещает выпустить в середине 2023 года.