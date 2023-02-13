В США уже выпускают модели телефонов без слотов для SIM-карт. Видимо, скоро от них откажемся совсем.

Вслед за Apple, которая решила форсировать поддержку технологии eSIM операторами сотовой связи в США и выпустившая флагманские модели без слотов для физических SIM карт, Google также готовится к отказу от стандартных «симок» - в скрытых настройках Android 14 Developer Preview 1 показана опция конвертации физической SIM в виртуальную.

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Блогер Мишаал Рахман обнаружил опцию “Convert to eSIM” – очевидно, что меню этой опции не готово, она отображается только в интерфейсе поиска.

Также, говорит блогер, Android 14 будет поддерживать функцию миграции eSIM с одного устройства на другое. Однако сама по себе функция не работает без модулей стороннего ПО – их Рахман обнаружил в SIM Manager для телефонов Pixel.

Очевидно, что несмотря на поддержку eSIM новой версией Android и политику Apple относительно физических SIM, рынок ещё не скоро сможет отказаться от привычных кусков пластика – если Apple, как практически монополист рынка, может диктовать свои условия операторам в штатах, то в других странах подобного гиганта нет.

Однако не исключено, что ввиду популярности бренда, операторы обеспечат поддержку eSIM в в разумные сроки.

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