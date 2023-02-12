BrainCo уже успела пошуметь в информационном пространстве – их гаджет, предназначенный для увеличения потенциала мозга в области обучения, FocusCalm достаточно успешно используется в некоторых закрытых школах, а также институтах и университетах.
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Устройство BrainRobotics Hand начало разрабатываться при Гарвардской школе бизнеса в 2015 году и базируется на продвинутой технологии BMI (brain/machine interfaces) – нейроинтерфейс, он же ИМК – интерфейс мозг-компьютер.
Прямо скажем, технология далеко не нова, её уже успешно применяют в реабилитационной практике, технология используется как HID-устройство для людей с серьёзными поражениями ЦНС для работы с персональными компьютерами.
Однако надо отметить, что передовым гаджет BrainRobotics Hand делают не его возможности, а адекватная цена и возможность серийного производства. Как отмечают врачи, доступность устройства вкупе с возможностью самообучения – это большой шаг для протезирования в целом.
Цена гаджета планируется в диапазоне от 10 до 15 тысяч долларов США, однако учтём, что эта цена стартапа, когда производителю необходимо окупить вложенные в разработку средства. Можно надеяться на то, что если устройство получит массовое применение, его цена будет снижена.