Сначала хакеры требовали выкуп в $10 млн у Riot Games — студия отказалась платить. Потом они предложили всем желающим купить данные за $1 млн. Сейчас опять снижают цену, но никто не берет.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65

3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65

Авторитетное издание Esports Heaven опубликовал список украденного: это две игры – Teamfight Tactics и League of Legends, а также ПО для защиты от читеров – Xigncode3, Demacia и Packman.

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Лот, выставленный пользователем под ником Arkat_001 в даркнете, первоначально оценивался в 1 млн долларов, теперь же его цена составляет 700 тысяч. Торги открылись сразу после того, как Riot Games отказалась выплатить кибер-террористам 10 млн за возврат интеллектуальной собственности.

После проведения расследования, стало очевидным, что взлом состоялся благодаря экплойту, который и открыл в теле письма один из сотрудников компании. Получив таким образом пропуск директора, преступники смогли похитить порядка 570 тысяч файлов общим объёмом 72 Гб.

Также, как рассказали злоумышленники в анонимном интервью Esports Heaven, они получили доступ к данным игроков, однако в сеть они слиты не были.

Реакция отдела кибербезопасности фирмы была, прямо скажем, весьма неспешной – атака была нейтрализована за 36 часов.

Пожалуй, хакерам следовало предложить свои услуги по устранению дыр в системе безопасности компании – на такую сделку Riot Games, скорей всего, согласились бы.

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