На этой неделе был юбилей одной из ключевых стратегий в этом жанре. Чуть не пропустили великую дату.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В далёком 95 году миру предстала стратегия в реальном времени Command & Conquer, последовавшая за ней в 96 году Red Alert перенесла действо из мрачного будущего в альтернативную реальность.

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10 февраля 2003 года были выпущены знаменитые «Генералы» – очередной спин-офф серии C&C на крайне наболевшую тему – противостояние сверхдержав США, Китая и международного терроризма в лице противника с арабским акцентом (отсутствие России в данном списке было исправлено фанатским дополнением Rise of Reds).

В июле того же года вышло продолжение – Zero Hour, также расширившее тактические приёмы сторон и добавившее несколько новых юнитов.

Помимо предыдущих наработок серии, данная RTS привлекла внимание киберспортсменов за свою динамичность и гибкость тактических приёмов.

Энтузиастами было выпущено несколько глобальных модов, ощутимо увеличивавших парк вооружений противоборствующих сторон, а также внесшие правки в баланс сил.

Верно ли это или нет, но весьма возможно, что игра была выпущена по следам трагедии 9/11 – в ней мы видим идеальную военную машину США, Китай с его массовым и некачественным производством и некую GLA – террористов, у которых нет даже электричества. Всё это наводит мысли о некоторой идейной ангажированности разработчиков.

Цензуре игра подверглась в Германии – за откровенную популяризацию войны и в Китае – за принижение образа китайских военных.

Однако, не смотря ни на что, Command & Conquer: Generals это RTS, которая продолжает привлекать к себе внимание и заставляет возвращаться к ней снова и снова.

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