Для людей, страдающих гиперчувствительностью, экзогенные аллергены которой попадают в организм через органы дыхания, эстонская компания Respiray предложила новинку, которая потенциально может сделать жизнь аллергиков намного комфортней.
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Речь идёт от респираторном устройстве Respiray Wear A+. Гаджет препятствует проникновению в организм таких раздражителей как пыль, пыльца, шерсть животных.
Концептуально, прибор крайне прост – дело в разнице быстроты потока подаваемого воздуха через фильтр НЕРА и вдыхаемого из окружающей среды – таким образом, человек получает преимущественно отфильтрованный.
Добавим, что ношение данного гаджета также рекомендовано людям, страдающим астматическим синдромом.
Устройство заряжается по USB type C кабелю, полного заряда хватит на 8 часов ношения, фильтр НЕРА имеет ресурс 200 часов.
Пока ещё неизвестно, насколько комфортным будет ношение подобного устройства, но компания уверяет, что пользоваться им можно не только дома, но и на улице и даже во время еды.
В области здравоохранения в 2021 гаджет признан одним из 30 лучших стартапов.
Цена на устройство составляет порядка 100$.
На официальном сайте производителя прибор доступен для предзаказа, ожидается, что в массовое производство он поступит уже в этом месяце.
А пока что аллергикам стоит следить за иммуноглобулином, регулярно показываться врачу и корректировать терапию.