Ravenbound – RPG экшен с элементами roguelite – обзавёлся новым роликом, где мы можем посмотреть на врагов, с которыми придётся бороться в открытом мире Авальта и на механику боя.
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Голос за кадром принадлежит Эмилю Крафтлингу, креативному директору – он достаточно локанично освещает происходящее на видео.
Сначала протагонист (он же – Сосуд для созданного богами оружия – Ворона) вступает в противоборство с Хульдрой-матерью и её детьми.
Сразу бросается в глаза достаточно странный облик монстра, не соответствующий оригинальной мифологии – хульдры в игре это некая помесь сприганнов и аскефруа, однако же выглядит монстр очень достойно – видно, что деталям уделялось много внимания.
Далее мы можем увидеть драугра-чемпиона, обладающего навыком призывания и тролля. Также мы опять увидели знакомых нам по предыдущему ролику ведьм, гоблинов и гоблинов-шаманов.
Никаких революционных изменений в плане фехтования с момента публикации ролика альфа-версии в сентябре прошлого года не произошло – перекаты, силовые удары и закликивание врагов, однако же сложность боёв обещает быть высокой – как и в Dark Souls, игроку будет необходимо запомнить все типы атак соперников, чтобы грамотно им противостоять.
Игра участвует в фесте «Играм быть» от Steam, так что можно загрузить демоверсию и попробовать на вкус скандинавской мифологии. Тем, кто не может загрузить демку из региона РФ, можно воспользоваться SteamDB – своеобразным зеркалом оригинального магазина.