Разработчик MMO в жанре survival horror с видом от третьего лица The Day Before, опубликовал в своём официальном твиттере заявление о том, что после выхода игры в свет, он планирует бросить силы коллектива на борьбу с фейками, от которых больше всего страдает малый бизнес и энтузиасты, создающие игры практически в одиночку.
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Также Fntastic отметил, что спам фейками создаёт внутри коллективов гнетущую атмосферу, что вкупе с большой загруженностью работой, может отрицательно сказаться на состоянии психики каждого сотрудника.
Заканчивается гневная тирада словами: «Уничтожать - легко, создавать - сложно».
Можно предположить, что твит этот – результат шквала критики студии, когда в июне прошлого года Fntastic объявила о вакансиях волонтёров, которые должны помочь в работе над их проектом.
Действительно, очень странно привлекать неоплачиваемый труд к проекту у которого сейчас есть прямые выгодополучатели – это Эдуард и Айсен Готовцевы.
Что ж, очередная реакция братьев на продолжающуюся травлю, которая с новой силой разразилась в интернете после очередного переноса даты выхода игры – 25 января Steam удалила игру из каталога ввиду проблем с товарным знаком.