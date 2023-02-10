Sony в конце 2022 года заявляла об улучшении своего финансового состояния. И видимо в 2023 году ребята не планируют останавливаться.

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Ещё недавно Sony рапортовала о лучшем в истории компании финансовом квартале, закончившимся 31 декабря 2022, а уже сейчас стало известно, что компания прогнозирует дальнейшее увеличение продаж – так сообщает Insider Gaming.

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Предполагается, что в 23 финансовом году компания отгрузит порядка 30 млн. консолей, что немногим меньше объёма уже отгруженных приставок с начала их продаж в ноябре 2020 года.

Провальным месяцем, судя по информации для внутреннего использования, ожидается август с объёмом в 1.5 млн устройств, в то время как ожидаемые продажи за период октябрь-декабрь составляют 10,5 млн единиц продукции.

Подобные статистические данные опираются на увеличении спроса в результате появления на рынке модели со съёмным дисководом – она должна появится на прилавках в сентябре 2023 года.

Соотношение по суммарным продажам классической модели и новинки ожидается 12 против 18,5 миллионов единиц.

По самым смелым ожиданиям, всего к концу 23 финансового года Sony отгрузит суммарно 68 миллионов единиц консолей.

Правда, до продаж SPS 2 с её суммарными 155 миллионами отгрузок, консоли пятого поколения ещё далеко.

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