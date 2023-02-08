Сербский аналитик Kassad, он же Александр Трифунович слишком жёстко высказался о форме Evil Geniuses по CS:GO перед матчем американской команды в турнире IEM Katowice 2023.

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Охранник ESL в шутку уволила Кассада во время прямого эфира IEM (Intel Extreme Masters XVII - Katowice 2023). Дело в том ,что kassad неожиданно начал хейтить команду из за проигрыша турнира.

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Сербский аналитик kassad, он же Александр Трифунович слишком жёстко высказался о форме Evil Geniuses по CS:GO перед матчем американской команды в турнире IEM Katowice 2023. Присоединившись к шоу, Трифонович вдруг начал возмущаться, поэтому охраннику пришлось убрать его из кадра, сначала в шоу показывали интервьюера, потом была рекламная пауза.

"Послушайте, это вообще очень смешно. Что я должен комментировать? EG в отвратительном состоянии. Какая команда, это просто группа игроков? Не понимаю, как люди могут говорить о них положительно! Им нужно знать правду, молчать я не буду! Разговор окончен!" - сказал kassad перед тем, как его выгнали из студии.

Организаторы IEM Katowice 2023 заявили, что обязательно отстранят Трифуновича из эфиров. Многие коллеги kassad даже принесли извинения за скандальное поведение. Но сам аналитик от своих слов не отказался, а продолжал настаивать:

"Почему я должен извиняться? За что? Я сказал правду. Если кто-то из моих фейковых коллег не согласен со мной, значит отныне для меня они мертвы. И точка."





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Также есть версия, что слова Трифуновича — всего лишь заранее спланированный инцидент, для привлечения внимания зрителей к турниру. Например, есть публикация в официальном твиттере турнира, что известный kassad будет продолжать сотрудничество в матчах чемпионата.