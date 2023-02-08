Capcom опубликовала отчёт за последние девять месяцев финансового года, где отметила планы по достижению рекордных продаж в будущем

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

В своих последних финансовых результатах, опубликованных в понедельник, издатель сообщил, что за девять месяцев до 31 декабря 2022 года потребителям было продано 29,1 миллиона игр, что больше, чем 25,8 миллиона игр за тот же период прошлого года.

реклама

А с учетом продолжающихся продаж игр по каталогу, а также выпуска Resident Evil 4, запланированного на 24 марта — за неделю до конца финансового года — Capcom заявила, что рассчитывает продать более 40 миллионов игровых единиц, что будет самым высоким показателем за всю историю

Capcom ожидает, что 90% этих продаж (36 млн) будут приходиться на цифровые загрузки и только 10% (4 млн) на физические, при этом 75% (30 млн) будут приходиться на продажи по каталогу и 25% (10 млн) на новые выпуски (Monster Hunter Rise: Sunbreak и Resident Evil 4).

Компания заявляет, что достигла своих текущих показателей продаж с выпуском Monster Hunter Rise: Sunbreak, а также благодаря постоянному стремлению к цифровым продажам, включая продажи каталогов, состоящих в основном из игр Monster Hunter и Resident Evil.

Devil May Cry 5 также продавался большими тиражами — 1,45 миллиона копий.

Что касается франшизы Street Fighter, продажи Street Fighter V составили 750 000 единиц. А с выпуском предстоящей части серии, Street Fighter VI, 2 июня этого года.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Цель игрового гиганта Capcom по достижению самого большого финансового года может стать большой вероятностью.