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Корпорация Capcom планирует продать более 40 миллионов копий игр к апрелю 2023
Capcom опубликовала отчёт за последние девять месяцев финансового года, где отметила планы по достижению рекордных продаж в будущем
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В своих последних финансовых результатах, опубликованных в понедельник, издатель сообщил, что за девять месяцев до 31 декабря 2022 года потребителям было продано 29,1 миллиона игр, что больше, чем 25,8 миллиона игр за тот же период прошлого года.

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А с учетом продолжающихся продаж игр по каталогу, а также выпуска Resident Evil 4, запланированного на 24 марта — за неделю до конца финансового года — Capcom заявила, что рассчитывает продать более 40 миллионов игровых единиц, что будет самым высоким показателем за всю историю

Capcom ожидает, что 90% этих продаж (36 млн) будут приходиться на цифровые загрузки и только 10% (4 млн) на физические, при этом 75% (30 млн) будут приходиться на продажи по каталогу и 25% (10 млн) на новые выпуски (Monster Hunter Rise: Sunbreak и Resident Evil 4).

Компания заявляет, что достигла своих текущих показателей продаж с выпуском Monster Hunter Rise: Sunbreak, а также благодаря постоянному стремлению к цифровым продажам, включая продажи каталогов, состоящих в основном из игр Monster Hunter и Resident Evil.

Devil May Cry 5 также продавался большими тиражами — 1,45 миллиона копий.

Что касается франшизы Street Fighter, продажи Street Fighter V составили 750 000 единиц. А с выпуском предстоящей части серии, Street Fighter VI, 2 июня этого года.

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Цель игрового гиганта Capcom по достижению самого большого финансового года может стать большой вероятностью.

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Корпорация Capcom планирует продать более 40 миллионов копий игр к апрелю 2023
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