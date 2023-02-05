Самая проработанная и сложная песочница Dwarf Fortress в начале следующей недели обзаведётся Ареной. Тарн и Зак Адамсы сообщили, что нововведение можно будет опробовать в Steam-версии игры.
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Арена представляет собой поле размером 144 на 144 тайла и служит для симуляции и тестирования различных игровых ситуаций.
Игрок сможет добавить любых доступных существ, настроить их инвентарь и навыки, объединять существ в команды или же настроить их поведение как «независимый». Благодаря присваиваемым эффектам существ, можно получить в итоге мумий, оборотней, некромантов, зомби, вампиров. Также можно будет установить уровень конфликта – от тренировки до беспощадной битвы.
В любой момент можно взять под контроль любое существо – тогда управление полностью переходит к игроку и становится идентичным режиму искателя приключений.
Нам дадут поиграть с погодными условиями, температурой, а также позволят настроить время суток.
В будущем планируется добавить возможность сохранения игровой сессии и совместный доступ к созданной карте.
Альфа-версия Dwarf Fortress вышла в 2006 году и до сих пор привлекает всё новых и новых пользователей. По статистике, игру рекомендуют 95 игроков из 100.